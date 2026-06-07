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Rezort zahraničia odporúča necestovať do Izraela, na územia Palestíny
Rezort diplomacie tiež odporúča využiť možnosť dobrovoľnej registrácie na svojom webe alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.
Autor TASR
Bratislava 7. júna (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR neodporúča cestovať do Izraela, na palestínske územia či do častí Egypta. V prípade Egypta je toto odporúčanie stanovené dlhšiu dobu. Rezort ho naopak v prípade Izraela a Palestíny tento týždeň zmiernil z odporúčania opustiť dané územia. Informoval o tom na svojom webe.
„V prípade nevyhnutnosti zotrvať v Izraeli alebo na palestínskych územiach vyzývame občanov SR, aby aj naďalej venovali maximálnu pozornosť vývoju situácie, sledovali miestne médiá, zvážili nevyhnutnosť presunov v rámci krajiny, dôsledne rešpektovali pokyny bezpečnostných zložiek a izraelskej armády,“ uviedlo ministerstvo.
Rezort zároveň neodporúča zdržiavať sa v oblastiach severne od miest Akko, Karmiel a Galilejského jazera po hranice Izraela s Libanonom, kde je zvýšené riziko raketových a dronových útokov z územia Libanonu či v Pásme Gazy, do ktorého naďalej nie je možné legálne vstúpiť. Upozornil aj na oblasť miest Dženín, Nábulus a Hebron na západnom brehu Jordánu, kde podľa neho pretrváva zvýšené riziko eskalácie bezpečnostnej situácie. „V prípade prechodu cez kontrolné stanovištia medzi územiami kontrolovanými Izraelom a Palestínskou samosprávou je potrebné počítať so zdržaním spôsobeným kontrolami vozidiel a dokladov,“ upozornilo ministerstvo.
Zároveň poukázalo, že bezpečnostná situácia v Egypte je relatívne stabilná a miera kriminality je relatívne nízka. „Egypt ročne navštívia tisíce slovenských turistov. Hlavné turistické destinácie Egypta, ako Hurgada, Šarm aš-Šajch, pobrežie Červeného mora a Stredozemného mora, Luxor, širšie centrum Káhiry a ostatné oblasti významných národných pamiatok, sú egyptskými bezpečnostnými zložkami považované za bezpečné,“ poukázalo ministerstvo.
Naopak, ako nebezpečné označilo lokality v blízkosti egyptsko-izraelských hraníc, niektoré cesty, ale i severné oblasti Sinajského polostrova, kde je miestnou vládou zakázané cestovať pre prebiehajúce protiteroristické operácie a časté útoky na miestne obyvateľstvo a bezpečnostné zložky.
„Pohyb turistov v púštnych oblastiach (Líbyjská púšť, Západná púšť, Biela púšť), ale aj v niektorých častiach na západe a juhu krajiny môže byť obmedzený, prípadne možný iba s policajným sprievodom. Vo všeobecnosti sa neodporúča individuálna turistika do púštnych oblastí,“ uviedlo ministerstvo na webe.
Rezort diplomacie tiež odporúča využiť možnosť dobrovoľnej registrácie na svojom webe alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. „V prípade núdze môžete kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978. Linka je dostupná 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Hovory sú spoplatnené podľa cenníka operátora,“ doplnil.
„V prípade nevyhnutnosti zotrvať v Izraeli alebo na palestínskych územiach vyzývame občanov SR, aby aj naďalej venovali maximálnu pozornosť vývoju situácie, sledovali miestne médiá, zvážili nevyhnutnosť presunov v rámci krajiny, dôsledne rešpektovali pokyny bezpečnostných zložiek a izraelskej armády,“ uviedlo ministerstvo.
Rezort zároveň neodporúča zdržiavať sa v oblastiach severne od miest Akko, Karmiel a Galilejského jazera po hranice Izraela s Libanonom, kde je zvýšené riziko raketových a dronových útokov z územia Libanonu či v Pásme Gazy, do ktorého naďalej nie je možné legálne vstúpiť. Upozornil aj na oblasť miest Dženín, Nábulus a Hebron na západnom brehu Jordánu, kde podľa neho pretrváva zvýšené riziko eskalácie bezpečnostnej situácie. „V prípade prechodu cez kontrolné stanovištia medzi územiami kontrolovanými Izraelom a Palestínskou samosprávou je potrebné počítať so zdržaním spôsobeným kontrolami vozidiel a dokladov,“ upozornilo ministerstvo.
Zároveň poukázalo, že bezpečnostná situácia v Egypte je relatívne stabilná a miera kriminality je relatívne nízka. „Egypt ročne navštívia tisíce slovenských turistov. Hlavné turistické destinácie Egypta, ako Hurgada, Šarm aš-Šajch, pobrežie Červeného mora a Stredozemného mora, Luxor, širšie centrum Káhiry a ostatné oblasti významných národných pamiatok, sú egyptskými bezpečnostnými zložkami považované za bezpečné,“ poukázalo ministerstvo.
Naopak, ako nebezpečné označilo lokality v blízkosti egyptsko-izraelských hraníc, niektoré cesty, ale i severné oblasti Sinajského polostrova, kde je miestnou vládou zakázané cestovať pre prebiehajúce protiteroristické operácie a časté útoky na miestne obyvateľstvo a bezpečnostné zložky.
„Pohyb turistov v púštnych oblastiach (Líbyjská púšť, Západná púšť, Biela púšť), ale aj v niektorých častiach na západe a juhu krajiny môže byť obmedzený, prípadne možný iba s policajným sprievodom. Vo všeobecnosti sa neodporúča individuálna turistika do púštnych oblastí,“ uviedlo ministerstvo na webe.
Rezort diplomacie tiež odporúča využiť možnosť dobrovoľnej registrácie na svojom webe alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. „V prípade núdze môžete kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978. Linka je dostupná 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Hovory sú spoplatnené podľa cenníka operátora,“ doplnil.