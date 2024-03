Rezort zahraničia odporúča opustiť Afganistan a necestovať do Iránu

Bratislava 19. marca (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR vzhľadom na bezpečnostnú situáciu odporúča občanom SR bezodkladne opustiť územie Afganistanu a vyhnúť sa cestovaniu do tejto krajiny. Zároveň odporúča necestovať do Pakistanu ani Iránu. Rezort o tom informuje na webe.



Ministerstvo upozornilo, že v Afganistane je zlá bezpečnostná situácia a vysoké riziko teroristických útokov po celom území krajiny. Rovnako varuje pred pretrvávajúcim zvýšeným bezpečnostným rizikom teroristických útokov a únosov pre cudzincov vo veľkých mestách v Pakistane. "Predovšetkým v Karáči, provinciách FATA, Khyber - Pakhtunkhwa, Balučistan a Gilgit-Baltistan. V uvedených oblastiach sa uskutočňujú protiteroristické operácie a strety pakistanskej armády s bojovníkmi Talibanu, ktorý neustále hrozí cudzincom, že pokiaľ neopustia Pakistan, stanú sa terčom odvetných útokov," ozrejmil rezort.



MZVEZ neodporúča ani cestovanie do Iránu vzhľadom na aktuálne sa zhoršujúcu bezpečnostnú situáciu na Blízkom východe zapríčinenú eskaláciou izraelsko-palestínskeho vojenského konfliktu. "Občanom Slovenskej republiky, ktorí sa v súčasnej dobe nachádzajú v Iráne, odporúčame zvážiť potrebu ďalšieho zotrvania v krajine," uviedlo ministerstvo. Upozorňuje aj na možnosť demonštrácií po celej krajine v súvislosti so zlou sociálno-ekonomickou situáciou či prípadné riziko zatknutia občanov členských krajín EÚ zo strany iránskych bezpečnostných zložiek.



Občanom SR odporúča vyhýbať sa pochodom, ktoré sa v krajine uskutočňujú na podporu Palestíny, ako aj iným demonštráciám. "Dôrazne upozorňujeme občanov SR, ktorí sa nachádzajú v Iráne, nefotografovať zariadenia vojenského charakteru či akúkoľvek inú kritickú infraštruktúru," upozornil rezort. Pripomína, že vo všeobecnosti je potrebné dodržiavať základné pravidlá osobnej bezpečnosti, vyhýbať sa konfliktným situáciám a rešpektovať miestne zvyky a kultúrne a náboženské tradície.



V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Teheráne na pohotovostnom čísle +98 912 384 8971 alebo MZVEZ SR na čísle +421 2 5978 5978. "Zároveň odporúčame, aby slovenskí občania v prípade cestovania do zahraničia využili službu dobrovoľnej registrácie na webovej stránke ministerstva alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka," dodal rezort.