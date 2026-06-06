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Rezort zahraničia odporúča pred cestou do USA overiť podmienky vstupu
Rezort diplomacie tiež odporúča využiť možnosť dobrovoľnej registrácie na svojom webe alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.
Autor TASR
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Bratislava 6. júna (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR odporúča v súvislosti s futbalovými majstrovstvami sveta, organizovanými v Spojených štátoch amerických, Kanade a Mexiku, overenie podmienok vstupu do týchto krajín pred vycestovaním. Je tiež potrebné venovať zvýšenú pozornosť administratívnemu procesu. Rezort to uviedol na svojom webe.
„Na vstup do Spojených štátov potrebujete platný biometrický cestovný pas. Pri turistických cestách nepresahujúcich 90 dní môžete využiť program bezvízového styku a elektronickú autorizáciu ESTA. Ak nespĺňate podmienky systému ESTA (napríklad z dôvodu predchádzajúcej návštevy vybraných sankcionovaných krajín), je potrebné včas požiadať o udelenie príslušného víza,“ upozornilo ministerstvo.
Pripomenulo, že na vstup do Kanady či Mexika platia samostatné imigračné podmienky. Vycestovaním z USA do inej krajiny zároveň 90 dní pobytu neprestáva plynúť.
Rezort tiež poukázal na veľké vzdialenosti medzi mestami, v ktorých sa zápasy odohrajú. Spravidla si to vyžaduje využitie vnútroštátnych letov. „Vzhľadom na obmedzenú sieť verejnej dopravy vo viacerých mestách môže byť potrebné využiť registrované taxislužby alebo prenájom motorového vozidla. Pri vedení vozidla odporúčame mať okrem slovenského vodičského preukazu aj medzinárodný vodičský preukaz,“ odporučilo MZVEZ.
Ministerstvo upozornilo aj na spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti. V Spojených štátoch je výlučne komerčná, preto dôrazne odporúča uzavrieť pred cestou komplexné zdravotné poistenie, ktoré dostatočne hradí aj prípadné ošetrenie, zásah záchranárov či repatriáciu. „Bez adekvátneho poistenia znášate všetky náklady na zdravotnú starostlivosť,“ varovalo.
Podobné odporúčania rezortu pre občanov aktuálne platia aj pre Kanadu. Ministerstvo radí byť na letisku či na mieste podujatia v dostatočnom, niekoľkohodinovom predstihu a počítať s množstvom ľudí. Odporúča mať tiež kópiu svojich cestovných dokladov, zvýšiť obozretnosť najmä v davoch ľudí, chrániť si svoje osobné veci, vyhýbať sa preplneným miestam a mať pri sebe informácie o svojom zdravotnom stave, alergiách a užívaných liekoch.
Rezort diplomacie tiež odporúča využiť možnosť dobrovoľnej registrácie na svojom webe alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. „V prípade núdze môžete kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978. Linka je dostupná 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Hovory sú spoplatnené podľa cenníka operátora,“ doplnil.
„Na vstup do Spojených štátov potrebujete platný biometrický cestovný pas. Pri turistických cestách nepresahujúcich 90 dní môžete využiť program bezvízového styku a elektronickú autorizáciu ESTA. Ak nespĺňate podmienky systému ESTA (napríklad z dôvodu predchádzajúcej návštevy vybraných sankcionovaných krajín), je potrebné včas požiadať o udelenie príslušného víza,“ upozornilo ministerstvo.
Pripomenulo, že na vstup do Kanady či Mexika platia samostatné imigračné podmienky. Vycestovaním z USA do inej krajiny zároveň 90 dní pobytu neprestáva plynúť.
Rezort tiež poukázal na veľké vzdialenosti medzi mestami, v ktorých sa zápasy odohrajú. Spravidla si to vyžaduje využitie vnútroštátnych letov. „Vzhľadom na obmedzenú sieť verejnej dopravy vo viacerých mestách môže byť potrebné využiť registrované taxislužby alebo prenájom motorového vozidla. Pri vedení vozidla odporúčame mať okrem slovenského vodičského preukazu aj medzinárodný vodičský preukaz,“ odporučilo MZVEZ.
Ministerstvo upozornilo aj na spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti. V Spojených štátoch je výlučne komerčná, preto dôrazne odporúča uzavrieť pred cestou komplexné zdravotné poistenie, ktoré dostatočne hradí aj prípadné ošetrenie, zásah záchranárov či repatriáciu. „Bez adekvátneho poistenia znášate všetky náklady na zdravotnú starostlivosť,“ varovalo.
Podobné odporúčania rezortu pre občanov aktuálne platia aj pre Kanadu. Ministerstvo radí byť na letisku či na mieste podujatia v dostatočnom, niekoľkohodinovom predstihu a počítať s množstvom ľudí. Odporúča mať tiež kópiu svojich cestovných dokladov, zvýšiť obozretnosť najmä v davoch ľudí, chrániť si svoje osobné veci, vyhýbať sa preplneným miestam a mať pri sebe informácie o svojom zdravotnom stave, alergiách a užívaných liekoch.
Rezort diplomacie tiež odporúča využiť možnosť dobrovoľnej registrácie na svojom webe alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. „V prípade núdze môžete kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978. Linka je dostupná 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Hovory sú spoplatnené podľa cenníka operátora,“ doplnil.