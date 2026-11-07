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Rezort zahraničia: Ohlásené štrajky môžu obmedziť dopravu v Taliansku
Štrajk v leteckej doprave na letiskách v Miláne by sa mal uskutočniť 21. a 22. novembra.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Ohlásené novembrové a decembrové štrajky v Taliansku môžu spôsobiť meškania či zrušenie spojov. Štrajkovať by mali zamestnanci leteckej, železničnej aj nákladnej dopravy. Na svojom webe o tom informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Rezort diplomacie priblížil, že na 10. novembra je plánovaný 24-hodinový štrajk v nákladnej doprave. O desať dní neskôr, 20. novembra, majú 24 hodín štrajkovať aj zamestnanci v železničnej doprave v súkromnom aj verejnom sektore.
Štrajk v leteckej doprave na letiskách v Miláne by sa mal uskutočniť 21. a 22. novembra. Celoštátny štrajk v leteckej, železničnej a nákladnej doprave je naplánovaný na 4. decembra, 14. decembra by sa mal okrem toho uskutočniť štrajk v leteckej doprave v Ríme.
„Ak plánujete v uvedených termínoch cestovať do Talianska alebo v rámci krajiny, pred cestou si overte aktuálne informácie priamo u dopravcu a počítajte s meškaniami, zmenami alebo zrušením spojov. Pri leteckej doprave sa riaďte pokynmi leteckej spoločnosti, na presuny si nechajte dostatočnú časovú rezervu,“ napísalo ministerstvo.
Rezort diplomacie priblížil, že na 10. novembra je plánovaný 24-hodinový štrajk v nákladnej doprave. O desať dní neskôr, 20. novembra, majú 24 hodín štrajkovať aj zamestnanci v železničnej doprave v súkromnom aj verejnom sektore.
Štrajk v leteckej doprave na letiskách v Miláne by sa mal uskutočniť 21. a 22. novembra. Celoštátny štrajk v leteckej, železničnej a nákladnej doprave je naplánovaný na 4. decembra, 14. decembra by sa mal okrem toho uskutočniť štrajk v leteckej doprave v Ríme.
„Ak plánujete v uvedených termínoch cestovať do Talianska alebo v rámci krajiny, pred cestou si overte aktuálne informácie priamo u dopravcu a počítajte s meškaniami, zmenami alebo zrušením spojov. Pri leteckej doprave sa riaďte pokynmi leteckej spoločnosti, na presuny si nechajte dostatočnú časovú rezervu,“ napísalo ministerstvo.