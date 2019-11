Rezort zahraničia: Osobitný vyslanec EÚ pre západný Balkán je potrebný

Bratislava 26. novembra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR by privítalo vznik postu osobitného vyslanca EÚ pre západný Balkán. V utorok to uviedol hovorca rezortu diplomacie Boris Gandel. Reagoval na otázku TASR týkajúcu sa správ srbských médií, ktoré informovali o tom, že hlavným kandidátom na daný post je minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák.



"Vieme, že v EÚ v súčasnosti zatiaľ prebieha diskusia o vytvorení takéhoto postu," uviedol Gandel. MZVaEZ SR je podľa slov svojho hovorcu presvedčené, že tento post "je potrebný", pretože "by vytvoril pozitívny signál voči krajinám západného Balkánu o pokračujúcom angažovaní sa Európskej únie". "Rovnako by vytvorenie takéhoto postu pomohlo vyriešiť niektoré kľúčové otázky v regióne," dodal Gandel.



O tom, že osobitným vyslancom EÚ pre západný Balkán by sa mal stať Miroslav Lajčák - súčasný šéf slovenskej diplomacie a bývalý vysoký predstaviteľ pre Bosnu a Hercegovinu - informoval spravodajský portál European Western Balkans. Odvolal sa pri tom na správy srbského denníka Večernje novosti.



O prípadnom vytvorení pozície osobitného vyslanca pre západný Balkán rozhodne nová Európska komisia v súčinnosti s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, ktorej novým šéfom bude podpredseda EK a vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borell.



S Borellom mal Lajčák pracovné stretnutie minulý týždeň v pondelok (18.11.) v Bruseli. EÚ zvažuje vytvorenie tejto pozície aj v kontexte toho, že Spojené štáty majú dvoch vyslancov pre Balkán, ako aj v súvislosti s rokovaniami o ďalšom rozširovaní, ktoré sa týkajú práve tohto regiónu.



Podľa nemenovaných diplomatov EÚ je v hre viacero kandidátov, pričom Únia hľadá diplomata so skúsenosťami z balkánskeho prostredia.



Nie je zatiaľ jasné, kedy nová európska exekutíva vyhlási vytvorenie daného postu, pravdepodobne to však bude ešte pred májovým summitom EÚ - západný Balkán v Záhrebe, ktorý bude mať organizačne na starosti chorvátske predsedníctvo v Rade EÚ.