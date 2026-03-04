< sekcia Slovensko
Rezort zahraničia reaguje na tvrdenia o nezvládnutí krízovej situácie
Rezort tiež podotkol, že v čase, kedy dochádza k ďalšej regionalizácii a eskalácii konfliktu, nezvažuje vyslanie dodatočného personálu do vojnového regiónu a, naopak, dbá na bezpečnosť zamestnancov.
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR odmieta tvrdenia slovenskej opozície o nezvládnutí krízovej situácie na Blízkom východe. Označilo ich za zavádzajúce a zároveň protichodné. Deklarovalo, že s prípravou možnej evakuácie občanov SR z krízovej oblasti začalo už v sobotu (28. 2.). TASR o tom informovali z komunikačného odboru rezortu.
„Rád by som preto vyzval slovenskú opozíciu, ak by sa mohla najprv dohodnúť predtým, ako začne chrliť nepremyslené a neodborné informácie verejnosti. Zatiaľ čo jedna opozičná strana tvrdí, že sme podcenili ochranu našich diplomatov a mali sme ich ihneď evakuovať domov, druhá dnes prichádza s návrhom, aby sme do tejto krízovej oblasti vyslali ešte viac diplomatov,“ vyhlásil minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).
Rezort tiež podotkol, že v čase, kedy dochádza k ďalšej regionalizácii a eskalácii konfliktu, nezvažuje vyslanie dodatočného personálu do vojnového regiónu a, naopak, dbá na bezpečnosť zamestnancov. Potvrdením je podľa neho aj ich evakuácia z Veľvyslanectva SR v Teheráne a rovnako tak dočasné uzavretie Slovenského inštitútu v Jeruzaleme.
Ako dodal, repatriácia a starostlivosť o občanov, ktorí uviazli alebo dlhodobo žijú v regióne, je zabezpečená vzhľadom na bezpečnostnú situáciu a podmienky v daných krajinách. „Náš tím na ministerstve intenzívne pracuje v denných aj nočných službách na plánovaní a riešení jedného z logisticky najnáročnejších procesov repatriácie občanov SR, ktorý plne riadime z Bratislavy v spolupráci so zamestnancami nachádzajúcimi sa priamo v regióne. Takmer desaťnásobne sme posilnili personál Medzinárodného operačného krízového centra a krízový manažment MZVEZ SR je v neustálom a aktívnom kontakte s partnerskými inštitúciami - ako v rámci Európskej únie, tak v krajinách Blízkeho východu,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.
