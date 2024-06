Rezort zahraničia: Rokovanie o pandemickej dohode je konsenzus WHO

Bratislava 3. júna (TASR) - Členské krajiny Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa na sobotňajšom stretnutí v Ženeve rozhodli neprijať pandemickú dohodu, rokovania však budú pokračovať. Zúčastnené štáty však prijali balík revidovaných článkov Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR). SR sa od jeho prijatia verbálne disasociovala, teda dištancovala od ich prijatia. TASR o tom v pondelok informoval Komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR).



"Máme za to, že po dohode na finálnom znení balíka revidovaných článkov IHR nebol pre krajiny dostatočný časový priestor na podrobné preštudovanie zmien zapracovaných priamo na stretnutí," vysvetľuje MZ SR vo vyhlásení.



Krajiny v sobotu konsenzom prijali ďalší postup pri pokračovaní v rokovaniach o pandemickej dohode. Finálne znenie dohody bude predložené na prijatie najneskôr počas 78. zasadnutia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (máj/jún 2025).



V prípade, že krajiny dosiahnu zhodu na finálnom znení dokumentu skôr, bude zvolané mimoriadne zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, na ktorom sa bude dokument prijímať.



WHO súhlasila so začatím rokovaní o pandemickej zmluve v roku 2021, keď sa pandémia choroby COVID-19 zmiernila. Cieľom bolo vypracovať dokument, ktorý by svetu pomohol v prípade akejkoľvek novej globálnej zdravotnej krízy.



Tri roky úsilia o dosiahnutie dohody sa však v apríli skončili neúspechom. Vyjednávania totiž narazili na viaceré prekážky, pričom mnohé rozvojové krajiny rozhnevalo, že bohaté štáty monopolizovali dostupné vakcíny proti covidu. Žiadali záruky, že každá nová dohoda zabezpečí spravodlivejšie poskytovanie liekov a zdieľanie výsledkov výskumu.