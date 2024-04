Rezort zahraničia: Situáciu v regióne po útoku Iránu odsudzujeme

Bratislava 14. apríla (TASR) - Situáciu v regióne Blízkeho východu po nočnom útoku Iránu na Izrael slovenský rezort diplomacie intenzívne sleduje. Je v kontakte so zastupiteľskými úradmi, ktoré ju monitorujú priamo na mieste. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Vzhľadom na dynamický vývoj situácie v regióne vyzývame všetkých občanov SR, ktorí sa na tomto území v súčasnosti nachádzajú, aby pre vlastnú bezpečnosť dodržiavali všetky cestovné odporúčania," odporúča ministerstvo zahraničných vecí s tým, že v prípade núdze môžu slovenskí občania kontaktovať príslušné veľvyslanectvá SR.



Pre bezpečnosť slovenských diplomatov však rezort zahraničných vecí nebude svoje postupy komunikovať verejne.



Irán v noci na nedeľu zaútočil na Izrael viac než 300 bezpilotnými lietadlami a raketami, uviedla izraelská armáda. Izraelu a spojencom sa podarilo zostreliť až 99 percent z nich. Teherán uviedol, že išlo o odvetu za Izraelu pripisovaný nálet na iránske veľvyslanectvo v sýrskom Damasku aj iné "zločiny" vrátane vojny proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy.



Rezort útok odsudzuje

Slovensko odsudzuje iránske útoky na Izrael. Vyzýva na zdržanlivosť a vrátenie sa k hľadaniu mierových riešení pre Blízky východ. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR to uvádza na sociálnej sieti.



"Slovensko ako krajina podporujúca mier ostro odsudzuje útoky Iránu na Izrael. Útoky značne zvyšujú napätie a riziko širšieho konfliktu v regióne," konštatuje rezort slovenskej diplomacie.



Ministerstvo zdôrazňuje potrebu obnovy dialógu a diplomacie. "Vyzývame všetky strany, aby boli zdržanlivé a vrátili sa k hľadaniu mierových riešení pre Blízky východ," apeluje rezort diplomacie.