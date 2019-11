Rezort zahraničia: Slováci preferujú dovolenky v Chorvátsku či Turecku

Bratislava 8. novembra (TASR) – Chorvátsko či Turecko sú aj naďalej obľúbenými letnými destináciami občanov SR. Slováci v lete navštevovali aj krajiny ako Taliansko, Bulharsko, Grécko, Španielsko či Egypt. O vyhodnotení letnej turistickej sezóny informovalo ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) v piatok v Bratislave.



Okrem obľúbených turistických destinácií vyhodnotilo MZVaEZ aj údaje o konzulárnej ochrane a asistencii, ktorej najfrekventovanejšou formou bolo vystavovanie náhradných cestovných dokladov z dôvodu odcudzenia alebo straty cestovného pasu (CP) či občianskeho preukazu (OP). MZVaEZ upozornilo, že vodičský preukaz (VP) nie je cestovný doklad.







"Snažíme sa priebežne poskytovať včasné empatické a profesionálne služby,“ povedal riaditeľ konzulárneho odboru MZVaEZ Martin Bezák.



Bezák ohodnotil aj počet občanov SR, ktorí sa pred cestou do zahraničia zaregistrovali. "S potešením konštatujeme, že došlo k nárastu oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka, avšak stále je potrebné propagovať a robiť osvetu z hľadiska dobrovoľnej registrácie občanov," povedal Bezák. Občania SR sa počas roku 2018 zaregistrovali 29.853-krát a v roku 2019 33.143-krát, teda registrácie vzrástli o 3290 žiadostí.







Podľa MZVaEZ stúpa každý rok počet občanov, ktorí sa v zahraničí dostávajú do ťažkostí, či už ide o prírodné alebo živelné katastrofy, priemyselné, ekologické a technické havárie, pandémie a epidémie, organizovaný zločin, terorizmus alebo ozbrojené konflikty. Registrácia môže zastupiteľským úradom SR v zahraničí poskytnúť údaje na to, aby poskytli cestujúcim rýchlu pomoc v núdzi.