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Rezort zahraničia: Slovensko a Nórsko chcú pokračovať v dialógu
Partneri rokovali o možnostiach ďalšieho rozšírenia dialógu v rámci politických kontaktov, obchodnej výmeny, bezpečnosti a obrany, ako aj aktuálnych európskych tém.
Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - Slovenská republika a Nórske kráľovstvo majú záujem pokračovať v úzkom partnerstve, rozvíjať pravidelný politický dialóg a spoluprácu v oblastiach bezpečnosti, hospodárstva či Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Rastislav Chovanec, ktorý v utorok (21. 7.) prijal mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Nórskeho kráľovstva pre Slovenskú republiku so sídlom vo Viedni Susan Eckeyovú pri príležitosti ukončenia jej diplomatickej misie. TASR o tom informovali z MZVEZ.
„Nórsko je pre nás spoľahlivým partnerom, s ktorým chceme naďalej zintenzívňovať otvorený politický dialóg a praktické projekty. Oceňujem, že počas pôsobenia veľvyslankyne Susan Eckeyovej sa podarilo posilniť základ pre rozvoj našich bilaterálnych vzťahov,“ uviedol štátny tajomník.
Partneri rokovali o možnostiach ďalšieho rozšírenia dialógu v rámci politických kontaktov, obchodnej výmeny, bezpečnosti a obrany, ako aj aktuálnych európskych tém. Vyzdvihli tiež otvorenie Honorárneho konzulátu Nórskeho kráľovstva v Bratislave v marci 2026, ktorý spolu s Honorárnym konzulátom Slovenskej republiky v nórskom Drammene podľa slov Chovanca prispeje k intenzívnejšiemu prepájaniu podnikateľskej, kultúrnej, akademickej a medziľudskej oblasti.
„So severskými štátmi prehlbujeme spoluprácu na politickej úrovni aj vzhľadom na aktuálne bezpečnostné výzvy. Verím, že na tomto základe budeme ďalej rozvíjať rovnako naše partnerstvo s Nórskom v hospodárskej oblasti, obrane či pri realizácii spoločných projektov podporovaných z Fondov EHP a Nórskeho finančného mechanizmu,“ zdôraznil štátny tajomník slovenskej diplomacie.
Zároveň doplnil, že tieto zdroje dlhodobo prispievajú k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju Slovenska. Výška príspevku z Fondov EHP pre Slovensko je v štvrtom programovom období celkovo 60 miliónov eur, pričom z Nórskeho finančného mechanizmu smeruje na Slovensko 57,3 milióna eur.
Významným pilierom vzájomných vzťahov je podľa Chovanca tiež oblasť vzdelávania. Na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine a na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v súčasnosti študuje takmer 400 nórskych študentov. Absolventi Jesseniovej lekárskej fakulty dnes tvoria približne 400 až 500 lekárov pôsobiacich v nórskom zdravotníckom systéme.
„Nórsko je pre nás spoľahlivým partnerom, s ktorým chceme naďalej zintenzívňovať otvorený politický dialóg a praktické projekty. Oceňujem, že počas pôsobenia veľvyslankyne Susan Eckeyovej sa podarilo posilniť základ pre rozvoj našich bilaterálnych vzťahov,“ uviedol štátny tajomník.
Partneri rokovali o možnostiach ďalšieho rozšírenia dialógu v rámci politických kontaktov, obchodnej výmeny, bezpečnosti a obrany, ako aj aktuálnych európskych tém. Vyzdvihli tiež otvorenie Honorárneho konzulátu Nórskeho kráľovstva v Bratislave v marci 2026, ktorý spolu s Honorárnym konzulátom Slovenskej republiky v nórskom Drammene podľa slov Chovanca prispeje k intenzívnejšiemu prepájaniu podnikateľskej, kultúrnej, akademickej a medziľudskej oblasti.
„So severskými štátmi prehlbujeme spoluprácu na politickej úrovni aj vzhľadom na aktuálne bezpečnostné výzvy. Verím, že na tomto základe budeme ďalej rozvíjať rovnako naše partnerstvo s Nórskom v hospodárskej oblasti, obrane či pri realizácii spoločných projektov podporovaných z Fondov EHP a Nórskeho finančného mechanizmu,“ zdôraznil štátny tajomník slovenskej diplomacie.
Zároveň doplnil, že tieto zdroje dlhodobo prispievajú k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju Slovenska. Výška príspevku z Fondov EHP pre Slovensko je v štvrtom programovom období celkovo 60 miliónov eur, pričom z Nórskeho finančného mechanizmu smeruje na Slovensko 57,3 milióna eur.
Významným pilierom vzájomných vzťahov je podľa Chovanca tiež oblasť vzdelávania. Na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine a na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v súčasnosti študuje takmer 400 nórskych študentov. Absolventi Jesseniovej lekárskej fakulty dnes tvoria približne 400 až 500 lekárov pôsobiacich v nórskom zdravotníckom systéme.