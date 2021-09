Rezort zahraničia: Slovensko sa nezúčastní na Durbanskej konferencii

Bratislava 14. septembra (TASR) - Slovenská republika sa nezúčastní na Durbanskej konferencii o rasizme. TASR to potvrdilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Dôvodom sú obavy z antisemitských vyjadrení, ktoré v minulosti na tomto podujatí zazneli.



"Tohtoročné podujatie je aj pripomenutím 20. výročia prvého durbanského zasadnutia. Tým deklaruje kontinuitu procesu, ktorý symbolizuje antiizraelský a antisemitský sentiment a vytvára platformu pre nenávistné prejavy a jednostranné odsudzovanie Izraela. Slovenská republika sa preto na Durbanskej konferencii nezúčastní. SR bude pokračovať vo svojej dlhodobej politike odmietania všetkých foriem diskriminácie a antisemitizmu," reagoval slovenský rezort diplomacie na otázku TASR.



Nezúčastniť sa na podujatí vyzvala vládu SR ešte minulý týždeň Aliancia pre Izrael (API). Ide o združenie, ktoré sa snaží podporiť aktivity vedúce k prehĺbeniu spojenectva Slovenska s Izraelom. Jej činnosť vychádza aj z potreby vymedzenia sa voči snahám relativizovať holokaust. Podľa nej bolo toto fórum v minulosti zneužité na hlásanie otvoreného antisionizmu.



"Slovensko by sa odmietnutím svojej účasti pridalo do zoznamu takých štátov západného sveta, ako je USA, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Kanada, ale aj susedné Česko, Maďarsko a Rakúsko," uviedla API v tlačovej správe.



Aj úrad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona ako dôvod neúčasti na fóre uviedol obavy z antisemitských vyjadrení, ktoré v minulosti na tomto podujatí zazneli. Akcia sa má uskutočniť pri príležitosti 20. výročia Svetovej konferencie OSN o rasizme, rasovej diskriminácii, xenofóbii a tolerancii, ktorá sa konala v juhoafrickom meste Durban v roku 2001.