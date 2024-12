Rezort zahraničia: Slovensko si pripomína 24 rokov od vstupu do OECD

Bratislava/Paríž 14. decembra (TASR) – Slovenská republika si v sobotu 14. decembra pripomína 24. výročie vstupu do medzinárodnej Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Spoločne s ďalšími 37 vyspelými ekonomikami sveta tvorí Slovensko v rámci OECD dôležitý prvok medzinárodnej hospodárskej spolupráce, uviedol pri tejto príležitosti minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ.



Blanár pripomenul, že aktívnym členom tejto organizácie je SR od roku 2000 a dodal, že Slovensko v roku 2019 ako prvý stredoeurópsky štát predsedalo Rade OECD.



Podľa slov šéfa slovenskej diplomacie organizácia zároveň pomáha zlepšovať konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov a ich prístup k investičným zdrojom či digitálnym technológiám. Blanár zároveň poukázal na to, že Slovensko bude v roku 2025 v Bratislave hostiť Globálne fórum OECD zamerané na témy umelej inteligencie, digitalizácie a vzdelávania.



Členstvo v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj podľa Blanára historicky prinieslo SR pokrok pri transformácii centrálne orientovaného hospodárstva, ako i jednotlivých sektorových politík, čo viedlo k uľahčeniu jej integrácie do Európskej únie.



"Podporujeme ďalšie rozšírenie organizácie a veríme, že čoskoro sa k nám pridá Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko a rovnako vítame záujem krajín Latinskej Ameriky a Juhovýchodnej Ázie, či už je to Argentína, Brazília, Peru, alebo Indonézia a Thajsko," doplnil Blanár.



OECD združuje najvyspelejšie ekonomiky sveta. Členským krajinám poskytuje odporúčania založené na najlepších skúsenostiach, ktoré sú zamerané na zvýšenie hospodárskej výkonnosti, zlepšenie podnikateľského prostredia a čo najlepšieho uplatnenia sa v medzinárodnom prostredí ekonomík. Organizácia pripravuje pre každú členskú krajinu pravidelne na dvojročnej báze Ekonomický prehľad OECD.