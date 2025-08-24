< sekcia Slovensko
Rezort zahraničia SR: Slovensko pomáha civilistom v Pásme Gazy
Prvou časťou pomoci bol finančný príspevok 100.000 eur pre Svetový potravinový program na zabezpečenie urgentnej pomoci najmä vo forme potravín.
Autor TASR
Bratislava 24. augusta 2025 (TASR) – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) Slovenskej republiky poskytuje humanitárnu pomoc obyvateľom Pásma Gazy od začiatku konfliktu medzi Izraelom a Hamasom v októbri 2023. TASR o tom v nedeľu informoval komunikačný odbor MZVEZ.
„Slovensko dôrazne odsudzuje utrpenie nevinných civilistov v Pásme Gazy a tragickú humanitárnu situáciu. V duchu solidarity a rešpektu k medzinárodnému právu preto poskytujeme pomoc, ktorá má konkrétny dopad na životy ľudí v núdzi. Humanitárna pomoc je súčasťou nášho záväzku pomáhať tam, kde je to najnaliehavejšie,“ uviedol minister Juraj Blanár.
Slovenská humanitárna pomoc má podľa jeho slov komplexný charakter a zahŕňa finančnú, materiálnu aj medicínsku podporu v celkovej hodnote takmer 200-tisíc eur. Cieľom je zmierniť utrpenie civilného obyvateľstva.
Prvou časťou pomoci bol finančný príspevok 100.000 eur pre Svetový potravinový program na zabezpečenie urgentnej pomoci najmä vo forme potravín. Druhou bola materiálna pomoc v dvoch zásielkach s celkovou hmotnosťou takmer 17 ton v hodnote viac ako 93.000 eur. Obsahovala potraviny, bandasky na pitnú vodu, toaletný papier, hygienické vložky, deky, spacie vaky či zdravotnícky materiál.
Slovensko zároveň zorganizovalo s partnerskými krajinami sedem medicínskych evakuácií detských pacientov z Pásma Gazy. „Evakuovaní pacienti – predovšetkým ženy a deti – dostávajú potrebnú zdravotnú starostlivosť v bezpečnom prostredí mimo oblasti konfliktu. Aj touto formou pomoci vyjadrujeme solidaritu s civilistami, ktorí čelia dôsledkom neúnosnej humanitárnej krízy,“ priblížil šéf slovenskej diplomacie.
Zabezpečenie neobmedzeného prístupu k humanitárnej pomoci a ochrana priestoru pre pôsobenie medzinárodných humanitárnych organizácií zostávajú v súlade s prioritami Slovenskej republiky kľúčovým záujmom zahraničnej politiky vlády. „Dlhodobo a konzistentne podporujeme medzinárodné úsilie jednak o zmiernenie utrpenia civilného obyvateľstva v Pásme Gazy, ako aj o prepustenie všetkých izraelských rukojemníkov zadržiavaných Hamasom. Opakovane zdôrazňujeme potrebu prímeria a rešpektovania medzinárodného práva,“ uzavrel minister Juraj Blanár.
