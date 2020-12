Korčok: SR víta dohodu o usporiadaní budúcich vzťahov EÚ a Británie

Bratislava 24. decembra (TASR) - Dohoda Európskej únie so Spojeným kráľovstvom o usporiadaní budúcich vzťahov je dobrou správou pre Slovensko a jeho občanov, uviedol vo štvrtok šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS). TASR o tom informoval tlačový odbor ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Dohoda podľa ministra umožní plynulejší prechod do novej éry vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva. "SR bude v nasledujúcich dňoch presadzovať plnohodnotnú aplikáciu dohody, ktorá vstúpi do platnosti od 1. januára 2021," poznamenal Korčok.



Zdôraznil, že dosiahnutím dohody sa obidve strany od nového roka vyhnú komplikáciám zložitého obchodného režimu, núdzových scenárov a nástupu pravidiel Svetovej obchodnej organizácie.



Obchodná dohoda umožní po 31. decembri 2020 obchod bez ciel a kvót rovnako ako spoluprácu v oblastiach od bezpečnosti po letectvo. Finálny dokument, ktorý má okolo 2000 strán ešte budú musieť schváliť britský premiér Johnson, vlády členských štátov EÚ, rovnako ako parlamenty na oboch stranách. Britský parlament by mal o dohode hlasovať 30. decembra.