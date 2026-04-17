Rezort zahraničia stále odporúča občanom SR opustiť Izrael a Palestínu
Občania SR môžu v prípade núdze kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978.
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v súvislosti s vojnovým konfliktom na Blízkom východe informuje o pretrvávajúcej mimoriadnej situácii na celom území Izraela a Palestíny. Občanom SR vzhľadom na nepredvídateľnosť ďalšieho vývoja naďalej odporúča tieto územia opustiť. Rezort o tom informuje na webe.
„Využiť môžete dostupné letecké spojenia z Tel Avivu alebo jeden z pozemných hraničných priechodov s Jordánskom a Egyptom. Otváracie hodiny priechodov a ďalšie informácie nájdete na webstránke Správy izraelských letísk v časti Land Borders. Vyberte si konkrétny priechod a následne možnosť Opening Hours. Upozorňujeme, že tento odkaz je prístupný len na území Izraela,“ ozrejmilo MZVEZ.
Ak je nevyhnutné zotrvať v Izraeli alebo v Palestíne, prípadne nie je možné tieto územia bezpečne opustiť, ministerstvo odporúča venovať maximálnu pozornosť vývoju situácie a sledovať miestne médiá. Radí takisto zvážiť nevyhnutnosť presunov v rámci krajiny a dôsledne rešpektovať pokyny bezpečnostných zložiek a izraelskej armády.
Rezort zároveň pripomína, že do Pásma Gazy nie je možné legálne vstúpiť. „Izrael na Pásmo Gazy uvalil námornú blokádu a pokusy o jej narušenie prísne sankcionuje. V tejto súvislosti občanom SR dôrazne neodporúčame, aby sa zúčastnili na akejkoľvek aktivite, ktorej cieľom má byť prelomenie námornej blokády, pretože sa vystavia nebezpečenstvu možného zranenia, úmrtia, zadržania, väzby a vyhostenia. Prípadné náklady, ktoré Slovenská republika bude musieť vynaložiť na zabezpečenie prípadnej repatriácie, budú prenesené na dotknuté osoby,“ upozornil.
MZVEZ ozrejmilo, že v prípade raketového útoku dôjde k rozozvučeniu sirén kolísavým tónom. „Ak sa nachádzate v interiéri, presuňte sa do zabezpečeného priestoru, krytu v budove, na schodisko alebo do vnútornej miestnosti a uistite sa, že sú všetky dvere a okná zatvorené. Ak sa nachádzate v exteriéri, vojdite do najbližšej budovy alebo verejného krytu; na otvorenom priestranstve si ľahnite na zem a zakryte si hlavu rukami,“ radí ministerstvo. V prípade vedenia vozidla odporúča zastaviť na okraji cesty, vystúpiť a vojsť do najbližšej budovy alebo krytu. V prípade pobytu v kryte sa odporúča mať pri sebe cestovné doklady a hotovosť, pitnú vodu, jedlo, lieky, lekárničku, základné hygienické potreby, baterku a nabíjačku.
