Rezort zahraničia upozorňuje na možné politické protesty v Soule

Bratislava 3. januára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR upozorňuje na možné politické protesty a demonštrácie v hlavnom meste Južnej Kórei - v Soule. Rezort o tom informoval na svojom webe.



"Okrem výrazných dopravných obmedzení môžu demonštrácie vyústiť do nepokojov a predstavovať tak bezpečnostné riziko pre zúčastnených, vrátane cudzích štátnych občanov," varuje ministerstvo.



Zároveň upozorňuje, že podľa kórejského zákona o kontrole imigrácie, sa cudzinci zdržiavajúci sa v Kórejskej republike nesmú zapájať do žiadnej politickej činnosti. "V tej súvislosti odporúčame vyhýbať sa miestam s protestami, nezapájať sa do nich a za každých okolností rešpektovať pokyny miestnych bezpečnostných zložiek," dodal rezort.



V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva SR v Soule (+82 27943981) alebo Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR (+421 2 5978 5978).