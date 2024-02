Rezort zahraničia upozorňuje na opatrenia pre letné OH vo Francúzsku

Bratislava 28. februára (TASR) - V súvislosti s konaním letných olympijských hier (26. júla - 11. augusta) a paralympijských hier (28. augusta - 8. septembra) treba vo Francúzsku počítať s postupným zavádzaním bezpečnostných opatrení a obmedzení. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na webe.



Priblížilo, že už od marca budú na viacerých miestach v centre Paríža prebiehať stavebné práce, ktoré môžu ovplyvniť dopravu a prístup k turistickým atrakciám a historickým pamiatkam. "Vo všeobecnosti je potrebné pri cestovaní do Francúzska zohľadňovať aktuálnu bezpečnostnú situáciu ovplyvnenú pretrvávajúcim rizikom teroristických útokov, ale aj časté štrajky a demonštrácie," doplnil rezort.



Upozornil, že v týchto situáciách dochádza zvyčajne k meškaniu letov a hromadnej dopravy, sprísneným osobným bezpečnostným kontrolám a dočasnému uzatvoreniu múzeí, obchodných centier, športovísk a podobne. Radí preto dôsledne dodržiavať pokyny bezpečnostných zložiek a miestnych úradov, vyhýbať sa väčším zhromaždeniam osôb, sledovať aktuálne informácie na stránkach leteckých spoločností, letísk a predmetných inštitúcií a v miestnych médiách a na sociálnych sieťach.



Všeobecne takisto MZVEZ odporúča dohliadať na svoje osobné veci vzhľadom na riziko krádeží. "Najmä v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy, ale aj krádeží z áut," priblížil rezort. Odporúča aj dbať na zvýšenú ostražitosť a vyhýbať sa pohybu v neznámom prostredí po zotmení. Slovenským občanom rezort radí urobiť si fotokópiu údajovej strany cestovného dokladu alebo si nasnímať cestovné doklady do telefónu. Počas dovolenky radí odkladať doklady na bezpečné miesto a ich prípadnú stratu nahlásiť na miestnej polícii. "Pred cestou do jednotlivých oblastí metropolitného Francúzska odporúčame sledovať varovania pred nepriaznivým počasím," dodal rezort.



Pripomína, že v prípade núdze sa môžu občania SR obrátiť na Veľvyslanectvo SR v Paríži na pohotovostnom čísle +33 6 72 07 68 32 alebo MZVEZ SR na čísle +421 5978 5978.