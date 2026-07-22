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Rezort zahraničia upozorňuje na plánované štrajky v Taliansku
Všetky cestovné odporúčania sú zverejnené na webovej stránke ministerstva v časti Cestovanie, ako aj na stránkach zastupiteľských úradov v časti Cestovanie/Oznamy a upozornenia pred cestou.
Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR upozorňuje na plánované štrajky v doprave v Taliansku. Konať sa majú od stredy až do prvej polovice septembra. Štrajky môžu spôsobiť meškania alebo zrušenie spojov. Rezort o tom informuje na svojom webe.
Od stredy do štvrtka (23. 7.) je naplánovaný štrajk v trajektovej a námornej doprave. Vo štvrtok má byť aj celonárodný 24-hodinový štrajk v železničnej doprave. Celonárodný štrajk v železničnej doprave je naplánovaný aj v piatok (24. 7.). Celonárodný štrajk v nákladnej doprave má byť 5. augusta. Od 10. do 14. augusta je plánovaný celonárodný štrajk v nákladnej a špedičnej doprave a 13. septembra celonárodný 24-hodinový štrajk v leteckej doprave.
MZVEZ v tejto súvislosti odporúča pred cestou a počas pobytu v Taliansku overiť si aktuálny stav letu priamo u leteckej spoločnosti, skontrolovať premávanie vlakových, trajektových a mestských spojov u dopravcu, ako aj počítať so zmenami cestovného poriadku a meškaniami. Rovnako radí plánovať presuny s dostatočnou časovou rezervou a riadiť sa pokynmi leteckých spoločností a dopravcov.
V prípade núdze je možné kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978. Linka je dostupná 24 hodín denne, sedem dní v týždni.
Všetky cestovné odporúčania sú zverejnené na webovej stránke ministerstva v časti Cestovanie, ako aj na stránkach zastupiteľských úradov v časti Cestovanie/Oznamy a upozornenia pred cestou. MZVEZ zároveň odporúča využiť službu dobrovoľnej registrácie cesty do zahraničia prostredníctvom webovej stránky ministerstva alebo mobilnej aplikácie Svetobežka.
Od stredy do štvrtka (23. 7.) je naplánovaný štrajk v trajektovej a námornej doprave. Vo štvrtok má byť aj celonárodný 24-hodinový štrajk v železničnej doprave. Celonárodný štrajk v železničnej doprave je naplánovaný aj v piatok (24. 7.). Celonárodný štrajk v nákladnej doprave má byť 5. augusta. Od 10. do 14. augusta je plánovaný celonárodný štrajk v nákladnej a špedičnej doprave a 13. septembra celonárodný 24-hodinový štrajk v leteckej doprave.
MZVEZ v tejto súvislosti odporúča pred cestou a počas pobytu v Taliansku overiť si aktuálny stav letu priamo u leteckej spoločnosti, skontrolovať premávanie vlakových, trajektových a mestských spojov u dopravcu, ako aj počítať so zmenami cestovného poriadku a meškaniami. Rovnako radí plánovať presuny s dostatočnou časovou rezervou a riadiť sa pokynmi leteckých spoločností a dopravcov.
V prípade núdze je možné kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978. Linka je dostupná 24 hodín denne, sedem dní v týždni.
Všetky cestovné odporúčania sú zverejnené na webovej stránke ministerstva v časti Cestovanie, ako aj na stránkach zastupiteľských úradov v časti Cestovanie/Oznamy a upozornenia pred cestou. MZVEZ zároveň odporúča využiť službu dobrovoľnej registrácie cesty do zahraničia prostredníctvom webovej stránky ministerstva alebo mobilnej aplikácie Svetobežka.