Rezort zahraničia upozorňuje na podvody pri ubytovaní v Španielsku

Bratislava 28. júna (TASR) - V Španielsku sa v poslednom čase rozmohli podvodné praktiky pri ponukách ubytovania, pretrvávajú tam tiež problémy s organizovanými skupinami vreckových zlodejov. Na svojej stránke na to Slovákov cestujúcich do tejto krajiny upozorňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.



Ubytovací podvodníci podľa rezortu napríklad kopírujú originálne ponuky alebo z emailovej schránky majiteľa ubytovania ukradnú kontakt na turistu a potom ho kontaktujú z inej adresy s požiadavkou platby. "Zaplatené zariadenie tak po príchode obývajú iní hostia a majiteľ o viacnásobnom prenájme ubytovania netuší," vysvetľuje ministerstvo.



Rezort odporúča, aby sa turisti vždy uistili, že ubytovanie má registračné číslo, teda je zaregistrované na miestnom úrade a spĺňa zákonné požiadavky. "Ak si ho vybavujete u súkromníka, je dôležité si preveriť, či je naozaj majiteľom nehnuteľnosti, prípadne si vyžiadať príslušnú dokumentáciu, ktorá sa dá overiť," dodáva.



Bezpečnejšie je podľa rezortu ubytovanie si rezervovať na dôveryhodnom a overenom portáli. "Ak neviete, či ide o spoľahlivý portál, nezadávajte osobné údaje ani heslá," radí. Odporúča tiež dôkladne si preštudovať platobné podmienky a dávať si pozor na luxusné ubytovanie za nízke ceny. Varovným znakom môže byť aj text z prekladača alebo fotografie, ktoré vyzerajú, ako by boli prevzaté z inej webovej stránky či katalógu.



Organizované skupiny vreckových zlodejov ministerstvo registruje napríklad v Madride, Barcelone, Malage, ale aj na Malorke či Tenerife. Niektoré skupiny zlodejov sa zas sústreďujú na vodičov. Zastavia ich a upozornia na defekt alebo inú vymyslenú poruchu, po vystúpení vodiča ho okradnú. "Na cestách a diaľniciach sa odporúča zastaviť len na miestach motorestov, benzínových čerpadiel a frekventovaných oddychových zón a ani pri zastavení si doklady nenechávať na palubnej doske alebo sedadle," tvrdí ministerstvo.



Rovnako podľa neho treba byť ostražitý pri cestovaní v metre (rozrezávanie kabeliek a plecniakov na spodnom okraji a kradnutie peňaženiek), nenechávať bez dozoru osobné veci v reštaurácii či nočnom bare. Na pláž si zas rezort odporúča zobrať iba kópiu dokladu a originál nechať v hoteli v trezore, nikdy však nie voľne položený v izbe.