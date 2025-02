Rezort zahraničia upozorňuje na štrajk v obchodoch vo Fínsku

Bratislava 16. februára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR upozorňuje Slovákov žijúcich vo Fínsku alebo cestujúcich do krajiny na plánovaný štrajk zamestnancov v obchodných prevádzkach. Potrvať má od pondelka (17. 2.) 5.00 h do štvrtka (20. 2.) rána. Rezort o tom informoval na webe.



"Štrajk sa dotkne približne 70.000 zamestnancov a 3000 prevádzok. Podľa informácií na webovej stránke odborov sa do štrajku zapoja prakticky všetky maloobchodné reťazce vo Fínsku - K Group, S Group, Lidl, Halpa-Halli a Tokmanni. Štrajk môže mať v jednotlivých obchodoch rôznu podobu - prevádzka môže byť zatvorená, personálne poddimenzovaná, slabo zásobená alebo kombinácia týchto faktorov," ozrejmilo ministerstvo.



Podotklo, že štrajk môže výrazne ovplyvniť aj cestovateľské plány, keďže budúci týždeň sa vo Fínsku začínajú lyžiarske prázdniny. "Odbory sú aktívne aj v lyžiarskych strediskách. Nateraz ohlásili iba zákaz zmeny pracovných rozpisov a práce nadčas, no nemožno vylúčiť eskaláciu situácie. Štrajk od začiatku marca plánujú aj piloti spoločnosti Finnair - odmietnu zmeny v pracovných rozvrhoch, čo môže mať vplyv na niektoré lety," priblížil rezort.



Veľvyslanectvo SR v Helsinkách odporúča pravidelne sledovať miestne médiá a webovú stránku odborov, kde sú uverejnené všetky relevantné informácie. Taktiež odporúča nenechávať si nákup potravín na poslednú chvíľu. "Ak plánujete lyžiarsky zájazd, vopred si overte podmienky v danej destinácii," dodalo MZVEZ.



V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva SR v Helsinkách (+358503017441) alebo Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978, ktoré sú v nepretržitej prevádzke.