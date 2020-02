Rezort zahraničia: Zvážte cestovanie do krajín s výskytom koronavírusu

Bratislava 27. februára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR upozorňuje všetkých občanov SR, ktorí sa chystajú súkromne alebo pracovne do zahraničia, aby zvážili cestovanie do krajín, kde sa prejavuje výskyt nového koronavírusu COVID-19. TASR o tom informovalo MZVaEZ SR.



Vzhľadom na výskyt koronavírusu v Európe rezort diplomacie zároveň odporúča, aby občania pozorne sledovali počas pobytu v zahraničí a po návrate z neho svoj zdravotný stav po obdobie 14 dní a aby v prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali telefonicky lekára.



"Upozorňujeme ľudí, aby po spozorovaní príznakov kontaktovali lekára telefonicky a nechodili do nemocnice osobne z dôvodu zamedzenia šírenia prípadnej nákazy," uviedol rezort diplomacie. Dodal, že pre verejnosť sú zriadené aj infolinky a emailová adresa, kde odborníci odpovedajú na otázky. Zoznam dotknutých krajín, kde bol potvrdený výskyt koronavírusu COVID-19, sa nachádza na webovom portáli MZVaEZ SR.



Rezort diplomacie upozorňuje slovenských občanov z dôvodu záverov zo štvrtkového zasadnutia Bezpečnostnej rady (BR) SR, kde boli prijaté viaceré opatrenia v súvislosti s COVID-19. Vo štvrtok zároveň na pôde Ministerstva vnútra (MV) SR zasadol krízový štáb, ktorý bude podľa MZVaEZ SR na dennej báze vyhodnocovať aktuálnu situáciu spojenú s koronavírusom.