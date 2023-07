Rezort zahraničia:Ľudskoprávna politika je založená na nediskriminácií

Bratislava 22. júla (TASR) - Ľudskoprávna politika Slovenska je založená na princípe nediskriminácie a rovnakých právach pre všetkých bez rozdielu. Na sociálnej sieti to v súvislosti so sobotňajším zhromaždením na podporu LGBTI+ komunity Dúhový Pride uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Zároveň apeluje, aby spoločnosť zabránila pokusom vykresľovať LGBTI+ komunitu ako ohrozenie tradičných hodnôt.



"Tieto vyjadrenia nie sú ničím iným, ako nabádaním na obmedzovanie práv iných osôb a ich základných slobôd," zdôraznilo MZVEZ. Odkazuje zároveň na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN pripomínajúc, že všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach - bez ohľadu na to, kým sú a ako sa sami identifikujú. "K tomuto univerzálnemu záväzku ochrany ľudských práv sa hlásime," zdôraznilo MZVEZ.



Dúhový Pride, ktorého cieľom je podpora viditeľnosti LGBTI+ komunity, sa začal na bratislavskom Námestí slobody o 12.00 h. V centre hlavného mesta je na sobotňajšie popoludnie ohlásené aj ďalšie zhromaždenie, Národný pochod Hrdí na rodinu, ktorý zdôrazňuje výnimočnosť rodiny a manželstva muža a ženy pre výchovu detí. Jeho účastníci sa stretávajú o 15.00 h na Jakubovom námestí.