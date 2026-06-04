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Rezort zahraničia:Minister Blanár odcestuje do Moldavska a na Ukrajinu
Blanár na Ukrajine navštívi zdravotnícke zariadenie, kde odovzdá humanitárnu pomoc. „
Autor TASR
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Bratislava 4. júna (TASR) - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) absolvuje vo štvrtok a v piatok (5. 6.) zahraničnú cestu do Moldavska a na Ukrajinu. V Kišiňove bude rokovať s moldavskou podpredsedníčkou vlády pre európsku integráciu Cristinou Gherasimovou. Diskutovať budú o vzťahoch krajín a stave prístupového procesu Moldavska do Európskej únie. V ukrajinskej Vinnyckej oblasti odovzdá humanitárnu pomoc. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„V Kišiňove zároveň šéfa slovenskej diplomacie prijme moldavská prezidentka Maia Sanduová, minister absolvuje tiež rokovania so štátnou tajomníčkou ministerstva zahraničných vecí Moldavska Carolinou Perebinosovou, predsedom parlamentného výboru pre európsku integráciu Marcelom Spatarim a predsedom skupiny priateľstva Moldavsko - Slovensko Igorom Chiriacom,“ uviedol rezort.
Blanár na Ukrajine navštívi zdravotnícke zariadenie, kde odovzdá humanitárnu pomoc. „V meste Vinnycia zároveň absolvuje bilaterálne rokovanie so šéfom ukrajinskej diplomacie. Diskusia bude venovaná otázkam energetickej bezpečnosti, spoločným infraštruktúrnym projektom na základe tzv. cestovnej mapy, humanitárnej podpore, ako aj aktuálnej situácii v súvislosti s vojnou na Ukrajine a témam eurointegračného procesu,“ priblížilo ministerstvo.
„V Kišiňove zároveň šéfa slovenskej diplomacie prijme moldavská prezidentka Maia Sanduová, minister absolvuje tiež rokovania so štátnou tajomníčkou ministerstva zahraničných vecí Moldavska Carolinou Perebinosovou, predsedom parlamentného výboru pre európsku integráciu Marcelom Spatarim a predsedom skupiny priateľstva Moldavsko - Slovensko Igorom Chiriacom,“ uviedol rezort.
Blanár na Ukrajine navštívi zdravotnícke zariadenie, kde odovzdá humanitárnu pomoc. „V meste Vinnycia zároveň absolvuje bilaterálne rokovanie so šéfom ukrajinskej diplomacie. Diskusia bude venovaná otázkam energetickej bezpečnosti, spoločným infraštruktúrnym projektom na základe tzv. cestovnej mapy, humanitárnej podpore, ako aj aktuálnej situácii v súvislosti s vojnou na Ukrajine a témam eurointegračného procesu,“ priblížilo ministerstvo.