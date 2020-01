Rezort zahraničia:Na vzniku Spoločnosti národov sa podieľali i Slováci

Washington/Ženeva/Paríž/Bratislava 10. januára (TASR) - Medzi významné osobnosti, ktoré sa zapísali do dejín Spoločnosti národov, predchodkyne Organizácie spojených národov (OSN), patrí aj diplomat, politik a právnik Štefan Osuský. Uviedol to riaditeľ Tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) Juraj Tomaga pri príležitosti 100. výročia nadobudnutia platnosti Versaillskej mierovej zmluvy z 10. januára 1920, ktorou formálne vznikla Spoločnosť národov.



Do prvej svetovej vojny bolo vedenie vojny považované za legitímne pokračovanie politiky "inými prostriedkami", konštatoval ďalej Juraj Tomaga pre TASR. "Tento názor sa po prvej svetovej vojne nemohol udržať, keďže z celého sveta sa ozývali hlasy požadujúce riešenie, ktorým by sa budúce konflikty urovnali mierovými nástrojmi," pokračoval. "Spoločnosť národov dosiahla významné úspechy, predovšetkým pri poskytovaní pomoci utečencom, v boji proti obchodu s omamnými látkami a proti obchodovaniu s ľuďmi. Úspešná bola aj v odborných oblastiach ako medzinárodná doprava alebo medzinárodné financie", uviedol. "Limity Spoločnosti národov v oblasti budovania a udržiavania mieru sa však prejavili v jej neefektivite pred druhou svetovou vojnou a počas nej. Spoločnosť národov tak v rokoch 1939 až 1945 stratila význam," naznačil.



"Výročie vzniku Spoločnosti národov, ako predchodkyne OSN, považujeme za príležitosť na pripomenutie si úlohy multilateralizmu v súčasnom svete. Ak chceme riešiť globálne výzvy, potrebujeme posilniť dialóg. Dialóg s partnermi, spojencami aj s krajinami, kde sú naše názory odlišné," povedal Tomaga. "Podpora medzinárodného mieru a bezpečnosti, bez použitia sily, musí zostať globálnou prioritou. Rovnako vnímame, že mier a bezpečnosť už nie sú chápané vo svete len cez armády a ich silu. Ľudí sa rovnako dotýka zmena klímy, potravinová bezpečnosť, prístup k pitnej vode, zdravotnej starostlivosti," akcentoval.



Predstaviteľ MZVaEZ v súvislosti s rozpustením Spoločnosti národov v apríli 1946 a už od 25. apríla 1945 existujúcou OSN, upriamil pozornosť na ďalšiu slovenskú účasť v svetovej organizácii. "Na zakladajúcej konferencii v San Franciscu sa zúčastnil ako česko-slovenský delegát aj slovenský diplomat a právnik Ján Papánek. Ten patril do úzkeho kruhu 14 ľudí koordinačného výboru, ktorí formulovali záverečný text Charty OSN. V prvých rokoch pôsobenia OSN pracoval po boku generálneho tajomníka Daga Hammarskjölda ako právny poradca Slovák Vladimír Fábry, ktorý spolu s generálnym tajomníkom OSN zahynul pri leteckom nešťastí počas pracovnej cesty v Zambii – vtedajšej Severnej Rodézii – v septembri 1961," pripomenul.



"Hlavným cieľom OSN je ochrana medzinárodného mieru a bezpečnosti, predchádzanie konfliktom, zabezpečenie prosperity a udržateľného rozvoja a ochrana ľudských práv. Tieto atribúty nie sú v dnešnom svete samozrejmosťou. Súčasnosť nám ukazuje, že podpora OSN ako základného piliera medzinárodných vzťahov a spolupráce je urgentnejšia ako kedykoľvek predtým," prízvukoval. "Pre Slovensko je OSN primárnou platformou na presadzovanie národných aj spoločných európskych hodnôt," uviedol.



"Slovenská republika ctí záväzok podporovať efektívny multilateralizmus a hodnoty OSN, ktoré sú založené na dodržiavaní medzinárodných pravidiel a noriem. Sme pripravení zasadzovať sa o účinnú implementáciu reforiem, týkajúcich sa fungovania organizácie tak, aby mohla zohrávať úlohu silného a účinného piliera multilaterálneho systému. Systému, ktorý ma korene vo Versailles a v Spoločnosti národov," vyzdvihol Tomaga.