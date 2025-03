Rezort zahraničia:Slovensko vystúpi na Komisii OSN pre postavenie žien

Bratislava 9. marca (TASR) - Generálna tajomníčka služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Vozáryová absolvuje od pondelka do stredy (10.-12. 3.) pracovnú cestu do New Yorku, kde sa zúčastní na otváracom 69. zasadnutí Komisie Organizácie Spojených národov pre postavenie žien. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ.



Vozáryová bude zastupovať SR na ministerských rokovaniach, aktívne vystúpi v Interaktívnom dialógu na vysokej úrovni s regionálnymi komisiami k výsledkom regionálnych hodnotení Peking +30 a ďalším krokom a rovnako v ďalších sprievodných diskusiách venovaných otázkam posilnenia postavenia žien a dievčat vo svete.



Komisia OSN pre postavenie žien (CSW) je hlavným globálnym medzivládnym orgánom zameraným výlučne na podporu rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien. Slúži ako platforma na presadzovanie práv žien, na dokumentovanie reality ženského života na celom svete a formovanie globálnych štandardov v oblasti rodovej rovnosti či posilňovania postavenia žien.