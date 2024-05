Rezort zahraničia:SR sa zúčastní na konferencii o mieri vo Švajčiarsku

Bratislava 3. mája (TASR) - Slovenská republika sa aktívne zúčastní na konferencii o mieri na Ukrajine, ktorá sa uskutoční 15. a 16. júna vo Švajčiarsku. Slovensko by mal zastupovať premiér Robert Fico (Smer-SD). Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytli z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Štátny tajomník slovenského rezortu zahraničia Marek Eštok poukázal na to, že napriek enormnému úsiliu vo vojenskej oblasti, či už ide o samotných Ukrajincov na bojisku, alebo masívne dodávky zbraní na Ukrajinu, konflikt stále pokračuje. "Preto sa Slovensko pevne zasadzuje za mierové riešenie - za dosiahnutie komplexného, spravodlivého a trvalého mieru založeného na základných princípoch Charty Organizácie Spojených národov," zdôraznil. Ukrajina podľa jeho slov potrebuje nepretržitú podporu a pomoc medzinárodného spoločenstva. Konferenciu vníma ako príležitosť na nastavenie parametrov procesu vedúceho k mieru.



Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v SR Peter Nelson a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny v SR Myroslav Kastran odovzdali vo štvrtok 2. mája štátnemu tajomníkovi MZVEZ Eštokovi pozvanie pre predsedu vlády na mierovú konferenciu. "Štátny tajomník súčasne potvrdil, že Slovenská republika sa na konferencii aktívne zúčastní na úrovni predsedu vlády SR Roberta Fica," dodali z ministerstva.



Mierová konferencia sa bude konať v júni vo švajčiarskom stredisku Bürgenstock. Očakáva sa účasť najvyšších vládnych predstaviteľov z desiatok krajín. Rokovať by mali o pláne, ktorý v uplynulých mesiacoch vypracovali ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a švajčiarsky minister zahraničných vecí Ignazio Cassis.