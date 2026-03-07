Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 7. marec 2026Meniny má Tomáš
< sekcia Slovensko

Rezort zahraničných vecí odporúča necestovať do Líbye a Sudánu

.
Na snímke pracovisko Medzinárodného operačného krízového centra MZVEZ SR, ktoré zabezpečuje núdzovú linku pre slovenských občanov v zahraničí v Bratislave 2. marca 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

MZVEZ v súvislosti s odporúčaním opustiť Sudán uviedlo, že medzinárodné letisko v Chartúme je v súčasnosti zatvorené.

Autor TASR
Bratislava 7. marca (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR odporúča slovenským občanom, aby necestovali do Líbye a Sudánu a opustili tieto krajiny z dôvodu nepriaznivej bezpečnostnej situácie a prebiehajúcich ozbrojených konfliktov v regióne. Rezort o tom informoval na svojej webovej stránke.

„V súvislosti s eskaláciou konfliktu v regióne Blízkeho východu dochádza k uzatváraniu vzdušného priestoru a rušeniu komerčných letov do viacerých krajín v regióne a viaceré destinácie môžu byť nepriamo ovplyvnené aktuálnym vyhrotením situácie v oblasti,“ uviedol rezort. Dodal, že SR nemá v Líbyi ani v Sudáne svoje diplomatické zastúpenie a možnosti na poskytnutie konzulárnej a núdzovej pomoci sú obmedzené.

MZVEZ v súvislosti s odporúčaním opustiť Sudán uviedlo, že medzinárodné letisko v Chartúme je v súčasnosti zatvorené. „Jediné funkčné civilné letisko, ktoré prevádzkuje medzinárodné lety, je letisko Port Sudán,“ objasnil rezort.

Občanov, ktorí sa ocitli v krízovej oblasti, vyzýva MZVEZ na maximálnu opatrnosť, čo najrýchlejšie stiahnutie sa do bezpečia a vyhýbanie sa masovým zhromaždeniam. Zároveň odporúča, aby zbytočne neriskovali a riadili sa usmerneniami miestnych bezpečnostných zložiek. Pre najnovšie informácie vyzýva sledovať cestovné odporúčania a ďalšie správy v médiách. V prípade núdze radí kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť