Rezort zahraničných vecí pokračuje v príprave ekonomických diplomatov

Bratislava 29. apríla (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v rámci realizácie najväčšej úpravy zamerania ekonomickej diplomacie pokračuje v odbornej príprave budúcich ekonomických diplomatov. Akreditovaný vzdelávací program Príprava ekonomických diplomatov realizovaný v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave absolvovalo 16 zamestnancov slovenskej diplomacie. Štátny tajomník rezortu Rastislav Chovanec im v pondelok (28. 4.) odovzdal osvedčenie o absolvovaní programu. TASR o tom informoval komunikačný odbor ministerstva.



„Svet je plný dynamických zmien a výziev, v ktorých je potrebné vidieť a využiť príležitosti. Na tento vývoj vláda Slovenskej republiky reaguje tak, že dáva ekonomickej diplomacii absolútnu prioritu. Vo svetle rastúcej globálnej neistoty nebola jej potreba nikdy väčšia,“ uviedol Chovanec a opätovne zdôraznil, že podpora ekonomickej diplomacie sa začína doma, a to aktívnou spoluprácou so slovenskými firmami a podnikateľmi a rovnako cielenou prípravou budúcich ekonomických diplomatov.



Akreditované vzdelávanie v oblasti ekonomickej diplomacie uskutočňuje ministerstvo zahraničných vecí od roku 2013, odborným garantom je Ekonomická univerzita v Bratislave. Jeho absolvovanie je jedným z hlavných kritérií pre výber zamestnancov na pozície ekonomických diplomatov. Externými partnermi vzdelávacieho programu Príprava ekonomických diplomatov sú Eximbanka SR, Štatistický úrad SR, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Ministerstvo hospodárstva SR a Rada slovenských exportérov.



MZVEZ SR realizuje od leta 2024 úpravu zamerania ekonomickej diplomacie. Jej súčasťou je zriadenie šiestich nových slovenských veľvyslanectiev v Alžírsku, Austrálii, Belgicku, na Filipínach, v Malajzii a Tanzánii a styčného úradu SR v Etiópii. V rámci reformy je počet samostatných ekonomických diplomatov zvyšovaný viac ako dvojnásobne. Noví ekonomickí diplomati smerujú okrem tradičných európskych teritórií predovšetkým do indopacifického regiónu a krajín globálneho Juhu vrátane Afriky a Južnej Ameriky.