Rezort zdravia: V prípade vakcíny Sputnik V zváži ďalší postup

Bratislava 20. februára (TASR) - V prípade možného zaobstarania ruskej vakcíny Sputnik V zváži Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ďalší postup, na prvé miesto bude neustále klásť ochranu životov a zdravia v čase pandémie. Uviedla to hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



MZ reaguje na fakt, že snaha dohodnúť sa na vláde o zabezpečení ruskej vakcíny neprešla z dôvodu veta strany Za ľudí. Eliášová pripomína, že iniciatíva vychádzala z aktuálnej pandemickej situácie, stavu v nemocniciach, šírenia mutácií vírusu v krajine, ale i odporúčaní odborníkov.



Kabinet vo štvrtok (18.2.) neschválili nakúpenie vakcín Sputnik V. Návrh vetovala strana Za ľudí, ktorá trvá na oficiálnom registračnom procese a verifikácii bezpečnosti vakcíny Európskou agentúrou pre lieky (EMA).



Postoj strany Za ľudí kritizoval premiér Igor Matovič (OĽANO). Dohodou a jednotným postupom vlády chcel dosiahnuť to, aby sa nespochybňoval nákup vakcíny a naopak sa zvýšila motivácia ľudí dať sa zaočkovať. Argumentuje i prieskumom, ktorý hovorí o časti populácie, naklonenej práve zaočkovaniu ruskou vakcínou. Matovič upozorňuje aj na pozitívne hodnotenie Sputnika v odborných kruhoch i jej používanie v tridsiatke krajín sveta. Bol by rád, ak by minister zdravotníctva Marek Krajčí (obaja OĽANO) udelil na používanie Sputnika výnimku. S ruskou stranou sa mal premiér už dohodnúť na zabezpečení dvoch miliónov dávok do konca júna.