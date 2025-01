Rezort zdravodníctva sa vyjadril k vyhláške k očkovaniu v lekárňach

Bratislava 28. januára (TASR) - Vyhláška nutná k očkovaniu v lekárňach, ktorou sa upravuje materiálno-technické a personálne vybavenie lekární, by mohla byť účinná v druhom štvrťroku. V súčasnosti prebieha vyhodnocovanie pripomienok po vnútrorezortnom pripomienkovom konaní. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



"Sekcia farmácie a liekovej politiky pracuje na tom, aby prešla legislatívnym procesom v čo najkratšom čase, avšak vzhľadom k zdĺhavosti tohto procesu predpokladáme účinnosť vyhlášky v druhom kvartáli tohto roka," spresnil rezort.



MZ pripomenulo, že očkovanie bude dobrovoľné a zdravotnícky pracovník, ktorý bude očkovať, bude musieť prejsť špecifickým školením. "Zákon neukladá poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti zabezpečiť lekársky dohľad nad očkovaním, keďže po absolvovaní daného školenia budú zdravotnícki pracovníci odborne spôsobilí na poskytovanie tohto výkonu samostatne," dodalo.



Očkovanie dospelých proti chrípke v lekárňach umožnila novela zákona o liekoch, ktorá vstúpila do účinnosti 1. januára 2024. Jej cieľom je zvýšiť zaočkovanosť. Pre lekárne pôjde o dobrovoľnú činnosť.



Slovenská lekárnická komora v októbri minulého roka upozornila, že posledným krokom pre spustenie očkovania je schválenie nariadenia, ktoré by farmaceutom umožnilo začať certifikované vzdelávanie.