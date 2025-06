Rezort zdravotníctva a Ambulantní poskytovatelia podpísali memorandum

Bratislava 11. júna (TASR) - Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) a prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Jaroslava Orosová v stredu na pôde rezortu zdravotníctva podpísali memorandum o spolupráci. Cieľom je vytvoriť podmienky pre dostupnú, kvalitnú a ekonomicky udržateľnú ambulantnú starostlivosť v prospech pacienta. TASR o tom informoval komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva (MZ).



„Podpisom tohto memoranda sme si so zástupcami ambulantného sektora jasne stanovili, čo a v akom časovom horizonte chceme urobiť na zefektívnenie fungovania ambulantného sektora. Zadefinovali sme si rámec našej spolupráce s poskytovateľmi s cieľom spoločne priniesť zlepšenia pre lekárov a pacienta,“ uviedol minister.



Obe strany sa dohodli na zriadení spoločnej implementačnej skupiny s jasným mandátom a presne určeným harmonogramom. Priority rozdelili na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé. MZ SR sa zaviazalo k spusteniu pilotného projektu nového katalógu výkonov s poskytovateľmi navrhnutými ZAP a k legislatívnej úprave s cieľom reálneho využitia doplnkových ordinačných hodín, ako aj k ďalším zmenám. Ambulantní poskytovatelia poskytnú ministerstvu odbornú súčinnosť a aktívne sa zapoja do prípravy opatrení.



„Zväz ambulantných poskytovateľov víta, že ministerstvo zdravotníctva konečne preberá viaceré z našich dlhodobo ponúkaných návrhov a záväzne deklaruje konkrétne kroky, bezodkladne potrebné na zabezpečenie funkčného ambulantného zdravotníctva,“ poznamenala Orosová. Zväz zároveň očakáva, že záväzky neostanú len prísľubom a MZ SR vyvinie maximálnu snahu o ich uvedenie do praxe. „ZAP bude dôsledne trvať na tom, aby sa prijaté opatrenia pretavili do reality a zlepšili každodenné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti tak pre poskytovateľov, ako pre pacientov,“ doplnil zväz.