Rezort zdravotníctva a regionálny úrad WHO pre Európu uzavreli dohodu

Bratislava 20. decembra (TASR) - Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a riaditeľ regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge v pondelok podpísali dvojročnú dohodu o spolupráci medzi SR a WHO. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.



Dvojročná dohoda podľa jej slov predstavuje praktický rámec spolupráce. "Vypracovaná bola na základe konzultácií medzi národnými orgánmi zdravia a sekretariátom regionálneho úradu WHO pre Európu. Dohodu BCA podpisuje SR každé dva roky od roku 2002," spresnila Eliášová.



Minister Lengvarský priblížil, že spolupráca medzi slovenskými expertami a expertami z WHO sa zintenzívni na rôznych úrovniach. Napríklad pôjde o oblasť boja s tuberkulózou, skríningu rakovinových ochorení, výmeny a zlepšení informačných technológií i výmeny informácií a skúsenosti v boji s pandémiou COVID-19.



Obe strany sa podľa šéfa rezortu zdravotníctva dohodli aj na vzájomnom školení odborníkov. Rovnako aj na zviditeľnení, rozšírení účasti expertov i pôsobnosti WHO na Slovensku. "Rozšírime kanceláriu zastúpenia WHO na Slovensku a prizveme expertov," podotkol Lengvarský s tým, že výsledky práce budú viditeľne prezentované.







Kluge hovorí, že spolupráca SR a WHO sa dostáva na novú úroveň. "Dohodli sme sa na mnohých dôležitých otázkach spolupráce a na strategickom partnerstve medzi SR a WHO," uviedol. Na Slovensku i v jeho okolí sa podľa jeho slov chcú zamerať aj na oblasti ako duševné zdravie, paliatívna starostlivosť či digitálne zdravotníctvo.



"Dohodli sme sa aj na spoločnom postupe spolupráce, aby sme zistili bariéry, ktoré bránia sa dať ľuďom zaočkovať proti COVID-19, špeciálne to platí pri starších ľuďoch," povedal Kluge s tým, že sa bude realizovať výskum a následne sa nastavia opatrenia, aby fungovali na komunitnej úrovni. "Chceme prepojiť aj krajiny s podobným problémom, aby sa navzájom inšpirovali," poznamenal. Ministrovi zároveň zagratuloval k schválenej reforme nemocníc. Kluge to označil za veľký krok smerom k zvýšeniu kvality zdravotnej starostlivosti na Slovensku.