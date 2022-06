Rezort zdravotníctva chce predstaviť koncept kompetencií záchranárov

Bratislava 28. júna (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR plánuje na jeseň predstaviť nový koncept kompetencií zdravotníckych záchranárov. Rezort o tom informoval po pondelkovom (27. 6.) stretnutí s odborármi zo štátnych záchraniek. Tí sú pre dlhodobé neriešenie problémov v štrajkovej pohotovosti.



Diskutovalo sa o témach, ktoré ich viedli k jej vyhláseniu. "Patria medzi ne najmä otázky zvyšovania platov, kompetencií zdravotníckych záchranárov, rizikových faktorov na pracovisku či rozdielnosti v samotných posudkoch pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľov," priblížil rezort.



Opätovne potvrdil, že platy zdravotníkov chce vyriešiť do konca júna. Ministerstvo tiež avizovalo, že zabezpečí preverenie rozdielnosti posudkov pracovnej zdravotnej služby v jednotlivých záchrankách. Problém sa má preveriť cez štátny zdravotný dozor Úradu verejného zdravotníctva SR.



Rezort chce tiež vďaka plánu obnovy zabezpečiť pre 90 percent populácie dojazd záchrannej zdravotnej služby do 15 minút a príjazd k život ohrozujúcim stavom do ôsmich minút pre 80 percent populácie. "Má sa to dosiahnuť optimalizáciou siete staníc záchrannej zdravotnej služby, výstavbou a rekonštrukciou sídel, ako aj obnovou vozového parku či novou definíciou neodkladnej starostlivosti," ozrejmil.



Štátna tajomníčka MZ Lenka Dunajová Družkovská navrhla, aby sa stretnutie uskutočnilo aj v septembri, keď by rezort priniesol výsledky svojich prisľúbených aktivít.