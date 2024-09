Rezort zdravotníctva chce predstaviť správu k auditu poplatkov

Bratislava 21. septembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR plánuje v najbližšom období predstaviť koaličnej rade a vládnemu kabinetu správu k výsledkom auditu poplatkov a doplatkov v ambulanciách. Avizovalo to pre TASR s tým, že so zástupcami ambulantného sektora na riešení problematiky intenzívne pracuje.



"Súčasné netransparentné a nejednotné prostredie v poplatkoch má negatívny vplyv na pacientov a na dostupnosť zdravotnej starostlivosti a je pretrvávajúcim problémom nášho zdravotníctva. Rozsah poplatkov je významný, narastá a je potrebné v nich urobiť poriadok," poznamenali pre TASR z komunikačného oddelenia ministerstva.



Rezort deklaroval, že chce zaviesť transparentnosť, aby pacienti neodkladali návštevu lekára pre obavu z výšky poplatkov. "V súčasnosti máme k dispozícii prieskum poplatkov a doplatkov z roku 2023, ktorý sme rozšírili o informácie z prostredia samospráv. Pripravujeme súhrnnú správu, týkajúcu sa výsledkov, ktorú plánujeme predstaviť na úrovni koaličnej rady a vlády SR v najbližšom období," dodal.



Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) už skôr informovala o zámere auditu poplatkov a doplatkov v ambulanciách. Avizovala vtedy, že dokončiť by ho mohli do konca septembra.