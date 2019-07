Rezort zdravotníctva chce robiť revízie úhrad liekov po novom

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Zuzana Šebová (Sme rodina) tvrdí, že nové úhrady výrazne znevýhodňujú viaceré skupiny chronických pacientov a v prípade povinného očkovania aj deti.

Bratislava 30. júla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR bude revízie úhrad liekov od októbra robiť po novom. Zmeny prináša vyhláška, ktorá bude platná od 20. augusta. Kritizuje ju poslankyňa Národnej rady (NR) SR Zuzana Šebová (Sme rodina). Hovorí, že na nové úhrady doplatia pacienti, a že za ňou možno stoja zdravotné poisťovne. MZ argumentuje, že prihliada na potreby pacientov a pripomienky z rozporového konania do novely vyhlášky zapracováva.



"Predpokladáme, že zvýšenie doplatkov si mediálne opäť odnesú 'nenažrané farmaceutické firmy', čo je obľúbená taktika na odvrátenie pozornosti od samotných zdravotných poisťovní. Boli to však zrejme práve poisťovne, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou držali ministerstvu zdravotníctva ruku pri vydávaní rozhodnutia o nových úhradách liekov zo zdravotného poistenia. Napovedá tomu aj navrhnutá účinnosť rozhodnutia, ktorá je stanovená na 1. októbra 2019, teda menej ako pol roka pred predpokladaným termínom parlamentných volieb," uviedla Šebová.



Opozičná poslankyňa tiež tvrdí, že nové úhrady výrazne znevýhodňujú viaceré skupiny chronických pacientov a v prípade povinného očkovania aj deti. "Ich doplatky sa tak v mnohých prípadoch zo dňa na deň zvýšia o viac ako desať až 15 eur mesačne," zdôraznila s tým, že pri viacerých navrhovaných zmenách v úhradách a doplatkoch zdravotné poisťovne argumentujú zmenou doterajšieho spôsobu liečby, často ju však majú nahradiť lacnejšie alternatívy. Podľa Šebovej ignorujú odborné argumenty medicínskej obce a aj prípadné riziká spojené s tým, že v konečnom dôsledku nebudú niektorí pacienti užívať liečbu vôbec, alebo budú nastavení na liečbu drahšími alternatívami, čo bude mať negatívny vplyv na verejné zdroje.



MZ SR poukázalo na to, že pri určovaní štandardnej dávky liečiva dochádza k úpravám kvartálne už od roku 2011. Tvrdí tiež, že o tejto téme rokovalo s Asociáciou inovatívneho farmaceutického priemyslu a Asociáciou dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok.



Hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Slávka Gáborová pre TASR uviedla, že kategorizačný zoznam je záväznou legislatívnou normou a štátna zdravotná poisťovňa ju v plnom rozsahu rešpektuje.



PR špecialista Dôvery zdravotnej poisťovne Matej Štepianský označil tvrdenia a predpoklady poslankyne Šebovej na adresu zdravotných poisťovní za "nezmysly". Poukázal na to, že podľa dát Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je na Slovensku podiel nákladov na lieky o 58 percent vyšší ako vo vyspelých krajinách.



"Nečinnosťou MZ SR sa Slovensko stalo El Doradom pre farmaceutické firmy, pretože za lieky sme platili viac, ako sme podľa našich zákonov platiť mali. Zisková marža zdravotných poisťovní na Slovensku je v jednotkách percent z obratu, čo v porovnaní so ziskovými maržami farmaceutických firiem (70 až 90 percent) ani nestojí za ďalší komentár," povedal.



Procesy súvisiace so zmenou vyhlášky a následné zmeny v kategorizačnom zozname liekov považuje Union zdravotná poisťovňa za "mimoriadne neštandardné". "Viaceré rozhodnutia ohľadne stanovenia výšky úhrady liekov z verejného zdravotného poistenia považujeme za nekonzistentné a z pohľadu efektívneho vynakladania finančných prostriedkov za nesprávne," komentoval hovorca Union zdravotnej poisťovne Matej Neumann. Ako dodal, snahou súkromnej zdravotnej poisťovne je efektívne vynakladanie finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia.