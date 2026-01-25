< sekcia Slovensko
Rezort zdravotníctva chce v Ženeve presadiť zmenu pandemickej dohody
Autor TASR
Bratislava 25. januára (TASR) - Slovensko plánuje na februárovom zasadnutí Medzivládnej pracovnej skupiny (IGWG) k prístupu a zdieľaniu patogénov (PABS - Pathogen Access and Benefit-Sharing) v Ženeve žiadať podstatné prepracovanie návrhu prílohy ku globálnej pandemickej dohode. Vyplýva to z návrhu smernice k postupu delegácie SR k systému prístupu a zdieľania patogénov, ktorú rezort zdravotníctva predložil do pripomienkového konania.
Delegácia SR plánuje na piatom zasadnutí IGWG, ktoré sa uskutoční od 9. do 14. februára v Ženeve, poukázať na „závažné právne, inštitucionálne a bezpečnostné nedostatky“ súčasného návrhu prílohy PABS. Cieľom je podľa rezortu posilniť právnu istotu a zachovať garancie štátnej suverenity. Revízia má zahŕňať napríklad vymáhateľné záruky proti rizikám dvojitého použitia legitímnych poznatkov na neetické účely. „Ako aj začlenenie opatrení proti rizikám výskumu, pri ktorom gén, mutácia alebo organizmus získava novú alebo zosilnenú funkciu,“ spresnil predkladateľ.
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) chce presadzovať, aby návrh prílohy obsahoval jasné, presné a právne záväzné vymedzenie právomocí Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), najmä vo vzťahu k úlohe sekretariátu a generálneho riaditeľa. „Aby sa zabránilo koncentrácii výkonných, normotvorných a kontrolných funkcií bez primeraných bŕzd, protiváh a dohľadu zo strany zmluvných strán,“ uviedol rezort.
Osobitný dôraz má delegácia klásť na biologickú bezpečnosť a biologickú ochranu, najmä v súvislosti s výskumom dvojitého použitia a výskumom typu „gain-of-function“. Požaduje tiež prísnejšiu reguláciu prístupu k biologickým materiálom, ich manipulácie, uchovávania a cezhraničného zdieľania, ako aj zavedenie účinných kontrolných a sankčných mechanizmov.
Slovensko bude zároveň trvať na zavedení transparentného a priebežného dohľadu nad fungovaním systému PABS a na vytvorení nezávislého mechanizmu riešenia sporov. „Zároveň bude delegácia Slovenskej republiky požadovať, aby návrh prílohy PABS obsahoval výslovný a záväzný režim právnej zodpovednosti a náhrady škody za ujmu spôsobenú v súvislosti so zberom, prenosom, používaním alebo komerčným využívaním patogénov a súvisiacich údajov,“ dodal predkladateľ.
Podľa ministerstva bez uvedených zásadných korekcií nemožno prílohu PABS prijať spôsobom, ktorý by bol v súlade so zásadou právneho štátu, medzinárodnou zodpovednosťou, ústavnými požiadavkami členských štátov a minimálnymi požiadavkami globálnej biologickej bezpečnosti.
Rezort vysvetlil, že smernica k postupu delegácie SR vychádza z pripomienok Ministerstva spravodlivosti SR k návrhu prílohy PABS. Materiál má byť po ukončení pripomienkového konania, ktoré je stanovené do 26. januára, predložený na rokovanie vlády.
WHO v máji minulého roka v Ženeve na svojom výročnom zasadnutí formálne prijala medzinárodnú dohodu o prevencii a kontrole pandémií. Znenie dohody podporilo uznesením Svetové zdravotnícke zhromaždenie. Uznesenie bolo prijaté hlasmi 124 štátov. Žiadna krajina nehlasovala proti, zdržalo sa však 11 štátov vrátane Iránu, Izraela, Ruska, Talianska, Slovenska a Poľska. Jedným z kľúčových bodov dohody je vytvorenie mechanizmu prístupu k patogénom s pandemickým potenciálom a prístupu k výhodám z ich výskumu, ako sú testy, lieky či vakcíny. Detaily PABS sa majú doladiť do mája 2026.
