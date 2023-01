Rezort zdravotníctva chce zoznam výkonov pre ambulancie čo najskôr

Bratislava 11. januára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce nový zoznam výkonov pre ambulancie čo najskôr. Plánuje ich čo najrýchlejšie ohodnotiť. Odhaduje, že všetky zdravotné výkony by mohli byť vzhľadom na náročnosť ohodnotené do jeden a pol roka. Avizuje, že pripravuje memorandum s komorami, ktoré už pracujú na ohodnotení svojich výkonov.



"Je záujmom ministerstva, aby bol čo najskôr vydaný nový zoznam zdravotných výkonov určených pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť a súčasne aby boli zdravotné výkony zaradené do tohto zoznamu, aj čo najskôr ohodnotené tak, aby bolo možné nový zoznam zdravotných výkonov pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť čo najskôr uviesť do praxe," uviedlo pre TASR.



Rezort deklaroval, že v súčasnosti v tejto veci pripravuje návrh memoranda o spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou (SLK), Slovenskou komorou zubných lekárov (SKZL) a zdravotnými poisťovňami. "Bližšie okolnosti budú známe až po jeho podpísaní všetkými zainteresovanými stranami," skonštatoval.



Obe komory podľa jeho slov aktuálne pripravujú ohodnocovanie svojich výkonov. SLK už vlani pilotne nacenila odbory pneumológia a ftizeológia, ktoré podľa nej pri pandémii ochorenia COVID-19 patria medzi najviac zaťažené a zároveň podfinancované. V súčasnosti pracuje na nacenení výkonov v špecializačných odboroch diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy, reumatológia, nefrológia, urológia, kardiológia a endokrinológia.



SLK už minulý rok avizovala, že chce zistiť skutočné minimálne reálne ceny všetkých výkonov, porovnať ich s cenami, ktoré platia zdravotné poisťovne a žiadať nápravu cenníka výkonov i dofinancovanie sektora. Upozornila, že v opačnom prípade by hrozilo zatváranie ambulancií, odchod lekárov, preťaženie nemocníc a v konečnom dôsledku vážne ohrozenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti.