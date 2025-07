Rezort zdravotníctva chce zriadiť fond na úhradu inovatívnych liekov

Bratislava 3. júla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce zriadiť fond na úhradu niektorých inovatívnych liekov či liekov na zriedkavé choroby. Novelizovať chce aj zákon o úhradách liekov, ktorý má zjednodušiť vstup týchto liekov do kategorizácie či odstrániť prekážky pri vstupe generík a biosimilárov do štandardných úhrad. Upraviť sa majú tiež pravidlá pre úhrady liekov na výnimku. Vyplýva to z predbežných informácií o pripravovaných právnych predpisoch.



Rezort pripravuje zákon o fonde na úhradu vybraných liekov. „Vo vládnom návrhu zákona bude najmä zadefinované, aké lieky môžu byť z fondu hradené, za akých podmienok a v akom časovom období, ako aj právne postavenie fondu a spôsob jeho financovania,“ objasnil. Zámer odôvodnil tým, že súčasný zákon o úhradách liekov neumožňuje zabezpečiť dostupnosť liečby pre slovenských pacientov. Podľa neho tiež držitelia liekov na ultra zriedkavé ochorenia a pediatrické indikácie nemajú záujem vstupovať na slovenský trh v štandardnom režime kategorizácie z dôvodu nízkeho počtu pacientov.



Novelizáciou zákona o úhradách liekov chce ministerstvo zdravotníctva upraviť podmienky kategorizácie liekov na zriedkavé a závažné ochorenia. Zámer je aj zjednodušiť uzatváranie zmlúv o úhrade liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Cieľom je podľa MZ odstrániť prekážky na vstup generických a biologicky podobných liekov a novo definovať pravidlá úhrad na výnimku. Rezort k tomu pristúpil preto, lebo ostatná „podstatná novela zákona z roku 2022 spôsobuje v aplikačnej praxi viaceré zásadné negatívne dôsledky, ktoré je potrené odstrániť“.



Rezort odhadol termín začatia pripomienkového konania právnych noriem na august.