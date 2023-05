Rezort zdravotníctva chce zvyšovať povedomie o zriedkavých chorobách

Bratislava 31. mája (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce rozvíjať informovanosť a rozširovať vzdelávanie o zriedkavých chorobách. Rovnako aj rozširovať a skvalitňovať diagnostiku, liečbu a starostlivosť o pacientov s týmto ochorením. Vyplýva to z akčného plánu Národného programu zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami do roku 2030 (NP 2030) na tento a nasledujúci rok, ktorý v stredu schválila vláda.



"V rámci priorít NP 2030 sa v SR aktuálne zameriava pozornosť najmä na dostupnosť špecializovanej diagnostiky, liečby a starostlivosti o pacientov v expertíznych a špecializovaných pracoviskách pre zriedkavé choroby, ktorých kvalita je v prípade expertíznych pracovísk potenciovaná spoluprácou s Európskymi referenčnými sieťami pre zriedkavé choroby (ERN), ako aj na podporu pracovísk zapojených v ERN a odstránenie nedostatkov niektorých pracovísk zapojených v ERN vyplývajúcich z ich auditu Európskou komisiou," uviedol rezort.



Rezort sa chce v rokoch 2023 a 2024 tiež zamerať na skríning a prevenciu zriedkavých chorôb, ale aj podporu vedy a výskumu v tejto oblasti. Plánuje tiež zber údajov o pacientoch so zriedkavými chorobami. V danej problematike chce spolupracovať s ďalšími rezortmi a krajinami.