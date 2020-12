Vieme, kedy prídu na Slovensko ďalšie vakcíny proti koronavírusu

Bratislava 31. decembra (TASR) - V priebehu januára by malo byť na Slovensku k dispozícii 150.000 očkovacích látok. Dodávka ďalších vakcín je plánovaná na 4. januára, ďalšie potom vo frekvencii jedenkrát týždenne. Pre TASR to potvrdilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



Rezort predpokladá, že počas januára budú postupne prichádzať aj vakcíny od iných spoločností po ich úspešnej registrácii. "Detailné informácie sú zatiaľ v procese internej komunikácie," dodala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová. Slovensko má zakontrahovaných a má teda možnosť zakúpiť až 17,4 milióna dávok dostupných na potreby očkovania.



Ministerstvo predpokladá, že v krajine by malo byť zaočkovaných približne 3,3 milióna obyvateľstva, teda približne toľko, koľko sa zúčastnilo na plošnom testovaní. "Tento počet by mal byť rozložený v čase a je potrebné začať očkovať od najrizikovejších skupín. Čiže, ak použijeme dvojdávkovú vakcínu, potrebujeme 6,6 milióna dávok vakcín a plán očkovania musí obsahovať časový harmonogram a logistiku distribúcie a vykonania," uviedla Eliášová. Očkovacie látky, ktoré krajina nevyužije, môže vložiť do tzv. bazára, odkiaľ si ich v prípade potreby môže prevziať iná krajina.



Ďalšie dávky vakcín budú navezené do 25 vakcinačných centier. "Opäť tak ako v prípade štyroch pilotných vakcinačných centier, aj tu sa začne s vakcináciou zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú v priamom kontakte s pacientmi s ochorením COVID-19, následne sa bude pokračovať s ďalšími skupinami podľa definovaných fáz vakcinácie," spresnila hovorkyňa. Počet vakcinačných centier by mal postupne dosiahnuť 79.



Od 4. januára bude podľa Eliášovej fungovať aj registračný formulár na stránke korona.gov.sk, kde sa budú môcť prioritne registrovať zdravotníci.