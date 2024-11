Rezort zdravotníctva: Do rezidentského štúdia zaradili 108 lekárov

Bratislava 15. novembra (TASR) - Od 1. októbra bolo do rezidentského štúdia zaradených 108 lekárov, z toho 51 v odbore všeobecné lekárstvo a 35 v pediatrii. Pre TASR to uviedli z komunikačného oddelenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



Sedem lekárov sa prihlásilo do odboru fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, piati do odboru oftalmológia, štyria sa zaradili do odboru detská psychiatria, traja do odboru psychiatria, dvaja do odboru endokrinológia a jeden do odboru rádiológia.



Zaraďovanie lekárov a sestier do rezidentského štúdia prebieha každoročne 1. februára a 1. októbra. Možno sa doň prihlásiť na štyroch univerzitách, a to na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine a Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.



Rezidentské štúdium má podľa rezortu pomôcť pri zabezpečení dostatočného počtu lekárov a znížení vekového priemeru v odboroch všeobecné lekárstvo, pediatria aj v iných nedostatkových špecializáciách.