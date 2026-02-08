< sekcia Slovensko
Rezort zdravotníctva: Do rezidentského štúdia zaradili 37 lekárov
Zaraďovanie lekárov a sestier do rezidentského štúdia prebieha každoročne 1. februára a 1. októbra.
Autor TASR
Bratislava 8. februára (TASR) - Od 1. februára bolo do rezidentského štúdia zaradených 37 lekárov, z toho 14 v odbore všeobecné lekárstvo a osem v pediatrii. Pre TASR to uviedli z komunikačného oddelenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.
Štyroch lekárov zaradili do odboru oftalmológia, dvoch do odborov fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, klinická imunológia a alergológia, a otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. Do odborov detská psychiatria, endokrinológia, reumatológia, urológia a vnútorné lekárstvo zaradili po jednom lekárovi.
Zaraďovanie lekárov a sestier do rezidentského štúdia prebieha každoročne 1. februára a 1. októbra. Možno sa doň prihlásiť na štyroch univerzitách, a to na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine a Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
