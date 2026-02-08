Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 8. február 2026Meniny má Zoja
< sekcia Slovensko

Rezort zdravotníctva: Do rezidentského štúdia zaradili 37 lekárov

.
Na archívnej snímke z 13. júla 2020 budova, v ktorej sídli Ministerstvo zdravotníctva SR na Limbovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zaraďovanie lekárov a sestier do rezidentského štúdia prebieha každoročne 1. februára a 1. októbra.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 8. februára (TASR) - Od 1. februára bolo do rezidentského štúdia zaradených 37 lekárov, z toho 14 v odbore všeobecné lekárstvo a osem v pediatrii. Pre TASR to uviedli z komunikačného oddelenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

Štyroch lekárov zaradili do odboru oftalmológia, dvoch do odborov fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, klinická imunológia a alergológia, a otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. Do odborov detská psychiatria, endokrinológia, reumatológia, urológia a vnútorné lekárstvo zaradili po jednom lekárovi.

Zaraďovanie lekárov a sestier do rezidentského štúdia prebieha každoročne 1. februára a 1. októbra. Možno sa doň prihlásiť na štyroch univerzitách, a to na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine a Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Slovenský dom otvoril brány, Pellegrini: Jeden z najkrajších

ONLINE: Štartujú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Február nás ešte môže prekvapiť

TRAGÉDIA VO VYSOKÝCH TATRÁCH: Lavína zabila dvoch ľudí