Rezort zdravotníctva: Dva roky v zdravotníctve poznačila pandémia

Bratislava 22. marca (TASR) - Uplynulé dva roky v rezorte zdravotníctva primárne poznačila pandémia ochorenia COVID-19 a všetky s tým súvisiace kroky. Popri tom sa však podarilo schváliť historickú reformu nemocníc, vďaka ktorej sa Slovensko môže uchádzať o investície z európskeho plánu obnovy. TASR hodnotenie Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR poskytla jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová.



Pripomenula, že na reforme nemocníc odborníci rezortu pracovali viac ako rok. "Ide o historickú reformu, o ktorú sa pokúšali mnohé predchádzajúce vlády, no neúspešne, pre nedostatok politickej odvahy," ozrejmila. Na Slovensku bude podľa nej v horizonte niekoľkých rokov vďaka reforme adresná špičková zdravotná starostlivosť dostupná pre každého pacienta. Doplnila, že rezort pracuje na systémových zmenách aj v paliatívnej a dlhodobej starostlivosti, ako aj v oblasti liekovej politiky.



Rezort okrem toho riešil aj dosahy pandémie. "V spolupráci s kolegami z vládneho kabinetu a odborníkmi - konzíliom odborníkov a kolegami z Úradu verejného zdravotníctva SR sme nastavovali potrebné opatrenia, ako zamedziť šíreniu vírusu medzi ľuďmi. Obrovské množstvo hodín rokovaní vyúsťovalo do potrebných nastavovaných krokov na ochranu populácie," uviedla Eliášová.



Dodala, že odborníci v súvislosti s pandémiou rokovali aj na medzinárodnej úrovni o zabezpečení očkovacích látok, antivirotík a potrebných liekov pre ľudí na Slovensku. "Rezort tiež zabezpečoval potrebné testy a logistiku mobilných odberových miest pre ľudí na testovanie na ochorenie COVID-19, zabezpečoval manažment a logistiku očkovania voči ochoreniu vo vakcinačných centrách aj v spolupráci so samosprávnymi krajmi po celom Slovensku," podotkla.



V súvislosti s aktuálnym dianím na Ukrajine pripomenula, že MZ SR okamžite reagovalo s cieľom pomôcť utečencom a integrovať ich do života na Slovensku. "Rezort preto logisticky zabezpečil základnú zdravotnú starostlivosť pre vojnových utečencov z Ukrajiny a postupne nastavuje všetky potrebné procesy," priblížila. Vyzdvihla tiež, že rezort legislatívnym návrhom umožnil jednoduchší vstup pre zdravotníkov z Ukrajiny do systému v prípade záujmu pracovať na Slovensku.