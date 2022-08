Rezort zdravotníctva hľadá riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava

Bratislava 8. augusta (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR hľadá riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB). Záujemcovia sa do výberového konania môžu prihlásiť do 5. septembra. Rezort o tom informoval na webe.



Funkčné obdobie je podľa informácií MZ SR päť rokov. Základná zložka mzdy budúceho šéfa má byť vo výške 4000 eur.



Vo vedení UNB je dočasne do riadneho výberového konania Alexander Mayer. Riadením ho poverili v apríli po odchode Rolanda Schallera z funkcie.



Ministerstvo hľadá tiež riaditeľa Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie (NÚTPCHaHCH) vo Vyšných Hágoch. Do výberového konania je možné sa prihlásiť rovnako do 5. septembra.