Rezort zdravotníctva hľadá šéfa pre liečebný ústav Marína v Kováčovej

Kováčová 6. júna (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR opäť hľadá nového riaditeľa pre štátny podnik Špecializovaný liečebný ústav (ŠLÚ) Marína v Kováčovej, ktorý sa venuje liečbe pohybovo postihnutých pacientov. O podrobnostiach výberového konania informuje rezort zdravotníctva na svojej oficiálnej webovej stránke.



Od záujemcov o post riaditeľa vyžaduje minimálne päťročnú prax v riadiacich funkciách v oblasti kúpeľníctva, zdravotníctva, zdravotného poisťovníctva či práva alebo ekonómie. Pre zaradenie uchádzača do výberového konania tiež požaduje vypracovanie projektu stratégie rozvoja štátneho podniku, ktorý má byť zameraný na zabezpečenie jeho vyrovnaného hospodárenia a zefektívnenia chodu a využívania finančných zdrojov.



Záujemca o funkciu riaditeľa špecializovaného liečebného ústavu by mal tiež poznať a ovládať zákony v oblasti kúpeľníctva a poskytovania zdravotnej starostlivosti, ekonomického riadenia a komplexného manažmentu zdravotníckych zariadení. Uchádzači o pozíciu môžu svoje žiadosti posielať do 28. júna na adresu MZ SR.



Rezort zdravotníctva vyhlasuje nové výberové konanie, pretože do predchádzajúceho sa neprihlásil žiadny uchádzač. Záujemcovia o pozíciu mohli svoje žiadosti posielať do 1. mája.