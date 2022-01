Rezort zdravotníctva je otvorený diskusii ohľadom predpisovania liekov

Bratislava 11. januára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR je otvorené diskusii ohľadom predpisovania liekov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová v reakcii na kritiku zmeny pravidiel predpisovania.



"Odborný lekár nielen liek indikuje, ale ho pacientovi aj predpíše. Touto úpravou sa zvýši medicínska a právna bezpečnosť pacienta aj indikujúceho, teda predpisujúceho lekára. Pacient nebude nútený pre preskripciu lieku, ktorý indikuje odborný lekár, navštevovať všeobecného lekára. Zároveň má predpisujúci lekár povinnosť predpísať pacientovi eRecept," vysvetlila hovorkyňa.



Všeobecní lekári po novom nemôžu predpisovať lieky na odporúčanie lekára špecialistu. Upozornili na to Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) aj Slovenská kardiologická spoločnosť, ktoré novú legislatívu kritizujú. ZAP vyzvalo k prehodnoteniu uvedenia novely zákona o liekoch do praxe a k spoločnému hľadaniu kompromisného riešenia.