Rezort zdravotníctva je otvorený požiadavke o podpísaní memoranda

Bratislava 29. septembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva je otvorené novej požiadavke Lekárskeho odborového združenia (LOZ) o podpísaní memoranda k plánu riešení situácie v zdravotníctve. Uviedlo to v reakcii na hromadné výpovede takmer 2000 lekárov, o ktorých vo štvrtok informoval šéf lekárskych odborárov Peter Visolajský. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) zároveň avizuje stretnutia s riaditeľmi nemocníc aj odborármi.



"Požiadavka síce prišla len tento pondelok, ministerstvo už na druhý deň poskytlo a zverejnilo záväzný odpočet krokov s konkrétnymi dátumami realizácie. Dnes cez médiá odkázali, že poskytnutý odpočet nestačí, požadujú inú formu - konkrétne memorandum vlády," podotkol Lengvarský. Ubezpečil však, že ministerstvo bude pri príprave memoranda maximálne súčinné. "V skorej dobe sa mám s LOZ stretnúť a budeme sa vzájomne informovať, aké sú konečné požiadavky a akým spôsobom majú byť plnené," doplnil.



Lengvarský deklaruje, že ministerstvo situáciu s výpoveďami pozorne sleduje. Konkrétne kroky bude riešiť až na základe konkrétnych znalostí. Tie sa majú odvíjať aj od stretnutia s riaditeľmi všetkých nemocníc, ktoré sa má uskutočniť v pondelok (3. 10.). "V priebehu piatka a víkendu som nechal spracovať za jednotlivé nemocnice konkrétne počty lekárov v konkrétnych odbornostiach, tiež ich štruktúru, teda či sú so špecializáciou alebo bez špecializácie," priblížil minister.



Rezort odmieta tvrdenia lekárskych odborárov o nezáujme a ničnerobení. "Ešte závažnejšie je tvrdenie, že ministerstvo nič nerobí, len čaká na počet výpovedí. To je krajne nepravdivá informácia. Ministerstvo rokuje nielen s lekármi, ale aj so zástupcami ďalších zdravotníckych povolaní," poznamenalo ministerstvo.



Pripomína, že rieši širšie spektrum problémov, ktoré "dusia" slovenské zdravotníctvo. "Pričom len na časť z nich upozorňuje aj LOZ," skonštatovalo. Rezort poukazuje napríklad na investície do zdravotníctva, zavádzanie DRG systému či otázku spravodlivejšieho nastavenia zdravotných odvodov.



LOZ vo štvrtok informovalo, že výpovede podá minimálne 1948 lekárov, pričom počty naďalej stúpajú. Podľa šéfa LOZ Petra Visolajského lekári inú možnosť nemajú, deklaruje však, že sú pripravení ďalej konštruktívne rokovať. Lekárski odborári už dlhšie avizovali podanie výpovedí na znak nesúhlasu s aktuálnymi podmienkami v systéme.