Rezort zdravotníctva: Lekári by mohli študovať aj počas materskej

Bratislava 9. marca (TASR) - Lekári v špecializačnom štúdiu by mohli vo vzdelávaní pokračovať aj počas materskej a rodičovskej dovolenky. Zmenu nariadenia vlády chce Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripraviť v tomto roku, potvrdilo pre TASR.



Cieľom je umožniť účastníkovi vzdelávania rozhodnúť sa, či špecializačné štúdium preruší a nebude pokračovať vo vzdelávaní, alebo špecializačné štúdium nepreruší a vo vzdelávaní pokračuje aj počas materskej a rodičovskej dovolenky, priblížili z komunikačného oddelenia ministerstva.



Na zmenu súčasného nastavenia počas týždňa vyzývala Kresťanská únia (KÚ). Žiadala ministerstvo, aby umožnilo počas materskej alebo rodičovskej dovolenky vykonávať teoretickú časť atestácie a upravilo minimálnu dĺžku trvania špecializačných odborov a rozsah povinnej odbornej praxe. Poukázala na to, že slovenskí študenti odchádzajú za špecializačným štúdiom do Česka, aby si ho spravili jednoduchšie a v kratšej dobe. "Rovnako je nevyhnutné, aby sa zjednodušil systém akreditácie pracovísk pre vykonávanie špecializačného štúdia a sústredil ich do regiónov, čo umožní mladým lekárom vykonávať povinnú prax bez čakania a bez nutnosti cestovania," dodala predsedníčka KÚ Anna Záborská.



Rezort reagoval, že v súčasnosti pracuje na inováciách lekárskych minimálnych štandardov. Zároveň dodal, že dĺžku špecializačného štúdia nemožno generalizovať konštatovaním, že v Českej republike je kratšia. "Existujú špecializačné odbory, ktoré trvajú v Českej republike kratšie, ale na druhej strane sú aj špecializačné odbory, ktoré trvajú v Českej republike dlhšie," ozrejmilo MZ.