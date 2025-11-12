Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rezort zdravotníctva má rokovať s Poľskom o spolupráci v oblasti ZZS

V Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave na Antolskej ulici v stredu 13. novembra 2024 otvorili vzdelávacie tréningové centrum ZZS Bratislava. Foto: TASR - Martin Baumann

Týkať sa má najmä pohraničných regiónov, osobitne horskej záchrannej služby.

Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR by malo rokovať s Poľskom o spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Týkať sa má najmä pohraničných regiónov, osobitne horskej záchrannej služby. Vyplýva to z návrhu, ktorý v stredu schválila vláda.

„Práve časová dostupnosť na poskytnutie odbornej prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti v prihraničných oblastiach je jedným z hlavných dôvodov na nadviazanie užšej spolupráce medzi ZZS susedných štátov,“ uviedol rezort.

Potrebu uzatvoriť medzinárodnú rámcovú zmluvu odôvodnil tým, že doterajší právny rámec vo vzťahu k Poľskej republike neumožňuje reagovať na potreby občanov žijúcich v pohraničných oblastiach. „Absencia komplexného medzinárodnoprávneho dokumentu je badateľná najmä pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb alebo pri neodkladnej preprave pacientov v kritickom stave,“ vysvetlil.

Rýchla a koordinovaná reakcia záchranárov je podľa ministerstva kľúčová aj vzhľadom na vysokú mieru turizmu na oboch stranách hranice a náročnú dostupnosť terénu v Tatrách a ďalších horských regiónoch. „Cezhraničná spolupráca v horskom prostredí tak zásadným spôsobom prispieva k zvýšeniu zdravotnej bezpečnosti a k ochrane života a zdravia obyvateľov i návštevníkov,“ podotklo s tým, že poľská strana sa podľa MZ k návrhu počas neformálneho stretnutia vyjadrila pozitívne.
