Rezort zdravotníctva môže zvážiť schválenie postupu pre tranzíciu

Ilustračná snímka.

Proces tranzície v súčasnosti v podmienkach SR komplexne právne upravený nie je.

Autor TASR
Bratislava 26. októbra (TASR) - Rezort zdravotníctva môže zvážiť po zosúladení postupov so všetkými dotknutými rezortmi opätovné schválenie štandardného postupu pre medicínske tranzície. Uviedlo to pre TASR ministerstvo zdravotníctva.

V rámci procesu tranzície boli identifikované viaceré aplikačné prekážky, ktoré Ministerstvo zdravotníctva SR analyzuje a aktívne rieši, a to aj v kontexte zmeny Ústavy Slovenskej republiky, ktorou sa ústavne zakotvili dve pohlavia,“ deklarovalo ministerstvo. Nepriblížilo však, v akom časovom horizonte vydá odporúčanie pre lekárov, ako majú postupovať po schválení novely Ústavy SR.

Rezort tvrdí, že jeho cieľom je zabezpečiť systémové riešenie tejto problematiky, ktoré bude v súlade s platnou legislatívou, judikatúrou a aplikačnou praxou „s dôrazom na právnu istotu, odborné štandardy a ochranu základných práv dotknutých osôb“.

Proces tranzície v súčasnosti v podmienkach SR komplexne právne upravený nie je. Podľa ministerstva však lekári naďalej postupujú podľa štandardného postupu pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom, publikovaného Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou a podľa medzinárodných štandardov.

Spomínaný štandardný postup vstúpil do účinnosti v marci 2023, no ministerstvo ho vlani zrušilo. Dôvodom zrušenia boli podľa rezortu opakujúce sa nezrovnalosti v administratívno-technických postupoch podľa platných právnych predpisov ako napríklad zákon o mene a priezvisku či zákon o rodnom čísle.

Parlament koncom septembra schválil novelu Ústavy SR, ktorú podpísal aj prezident SR Peter Pellegrini. Od 1. novembra sa tak do ústavy zakotvia dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Upravujú sa aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.
